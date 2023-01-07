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吸塵器藏「300萬元搖頭丸」空運來台！警逮越南男送辦

▲刑事局7日宣布破獲越南籍黃姓男子等2人運毒案，發現黃男與在德國的越南籍友人合作，把搖頭丸藏放在吸塵器內，以國際包裹運送來台。圖為警方搜出證物。（圖／中央社）
▲刑事局7日宣布破獲越南籍黃姓男子等2人運毒案，發現黃男與在德國的越南籍友人合作，把搖頭丸藏放在吸塵器內，以國際包裹運送來台。圖為警方搜出證物。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者劉建邦台北7日電）越南籍黃姓男子等2人，與藏匿在德國的上游合作，把價值約300萬元，約2公斤多的搖頭丸放在吸塵器內，以國際包裹寄來台，被海關查獲，刑事局獲報，循線逮捕黃男等2人送辦。

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刑事局今天召開破案記者會，偵三大隊大隊長張文源說，日前接獲情資，有運毒集團企圖夾藏毒品來台，經查以越南籍的35歲黃姓男子等2人涉嫌，布線查緝。

警方查出，越南籍黃姓男子以工作為由申請來台，去年5月間成逃逸外勞，開始著手運毒，黃男當時曾因收取從國外寄來台灣的毒品包裹，遭逮法辦，事後重起爐灶。

刑事局日前獲報，海關發現有一個從德國寄送到台灣的包裹內疑藏有毒品，著手查緝，經多月偵辦，掌握收貨民眾身分，在去年11月4日，循線逮捕32歲越南籍陳姓男子到案，及搜出藏放在吸塵器內大批搖頭丸（MDMA）和少量愷他命。

警方事後追查發現，同樣以工作簽證來台的陳姓男子是黃男表弟，因黃男曾因收取毒品包裹遭逮，指示在桃園仍有工作的陳男代收；刑事局掌握證據後，去年11月24日在桃園市逮捕黃男到案。

黃姓男子遭逮後坦承涉案，供稱因積欠在德國的越南籍友人新台幣8萬元債務，被要求前往收取包裹，收貨後，才透過通訊軟體與其他買家聯繫。警方初步點算，搖頭丸總數量約6000顆，黑市價目前一顆為新台幣500元，總價約300萬元，研判原本是要在跨年期間販售。

警詢後依毒品危害防制條例罪嫌把黃姓男子等2人移送台北地檢署偵辦，黃男遭聲押，陳男請回。刑事局表示，將持續追查毒品來源。（編輯：張銘坤）1120107

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