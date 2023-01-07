SBL／開幕戰 周士淵600三分球達陣

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周士淵在第16季（2019年）結束後退休，2022年於跨聯盟賽復出，並出任隊長，在這場SBL復出首戰，第二節投進生涯第600記三分球，全場三分球投6中3，生涯紀錄來到602，第四節還單節攻下10分。
39歲的周士淵表示，復出就是盡力打，盡量把跟學弟與洋將在訓練時的內容發揮，比賽的強度早有心理準備，「強度算吃得消，但畢竟有年紀了，年輕球員的速度跟碰撞度比較強，還是要保護自己。」
周士淵指出，該做的重量還是會維持，但並未刻意調整訓練方針，該吃的吃，該練的練，並以「野獸」林志傑為榜樣，「傑哥都可以了，我也可以，不過傑哥比較猛，他所在的聯盟強度還更高。」
對於生涯600記三分球，他說：「當時退休沒能達成，有點遺憾，很高興可以在SBL完成這個紀錄，完成一個生涯里程碑。」
從桃園璞園建築承接兩季SBL參賽權的柏力力，由吳俊雄執掌兵符，所屬啦啦隊柏力力女孩，也作為開幕典禮表演嘉賓一同亮相，但隊史首戰就體會到來自冠軍隊的震撼教育。
臺銀曾領先超過20分，上半場打完比數53：38，第三節柏力力瘋狂追分，臺銀一度被逼到剩7分領先，但第四節開節的連續得分，又建立起雙位數領先，並不再給對手機會，開季首戰告捷。