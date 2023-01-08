高球／重傷! 徐薇淩推桿失準吞六柏忌、排名狂跌

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有五位選手同以兩回合平標準桿的144桿，暫並居第五位，包括安禾佑（今天打71桿）丶日本的荒川侑奈（Yuna ARAKAWA）（72桿）丶業餘選手黃亭瑄丶泰國的娜恩斯康（Nanthikarn RAKSACHAT）與彭婕（以上三人均為74桿），落後領先者三桿。其中黃亭瑄是業餘暫時最佳成績。
旅美好手徐薇淩推桿失準，打出77桿，以兩回合總桿145桿，暫落居第10位，落後四桿。
躍居領先的櫻井心那今天四鳥丶柏忌與雙柏忌各一，她在四桿的第九洞，第二桿因強勁風勢影響，超越果嶺，第三桿回切失手，距洞18呎，又出現三推，吞下雙柏忌，前九洞37桿；不過後九洞自第11洞起，連抓三鳥，第11洞與第12洞分別是5呎及8呎的小鳥推桿，而第13洞則是果嶺外的17碼直接切桿進洞，也抓鳥，雖然第16洞三桿短洞吞下一個柏忌，但仍以低於標準桿三桿的總桿成績，躍升獨居領先。
她賽後表示，木桿比前回合好，原來不擅長的接近球執行得很成功，推桿還好，30推；她說，因為今天風很大，風向也很難抓，所以她幾乎每一桿都會請教桿弟，確定風向再擊球。另外就是心情盡量不要受到風大的影響，每一桿都確實做好擊球動作。「想贏球要減少失誤，不能再像前兩回一樣都各打出一個雙柏忌，不能躁進，要耐心地等待機會。」
櫻井心那去年開始打日次巡，就贏得五冠，不但打破此巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格。
衛冕的蔡佩穎打完十七洞，還以總桿低於標準桿三桿暫居並列領先，可惜最後一洞開球下水，打出雙柏忌，最後落後領先者兩桿。她賽後指出，其實長桿打得不錯，推桿也還可以，今天她28推，是全場最低推桿數之一位。
暫落到第10位的徐薇淩推桿也不好，35推，只抓一鳥，另有六柏忌，她提及前九洞二柏忌38桿，後九洞第10洞老鷹推桿差一點進洞抓鳥，但是自第12洞吞下柏忌後，心情起伏較大，後又再苦吞三個柏忌，39桿作收。她說，最終回合的勝負決定於推桿。