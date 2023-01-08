清晨11.8度！白天回暖東北風減弱 各地早晚溫差大
中央氣象局表示，今（8）日各地早晚較涼，清晨最低溫出現在新竹縣寶山的11.5度，白天起東北季風減弱，高溫西半部22至26度，東半部19至23度，日夜溫差大；明天持續偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨。
編輯中心／綜合報導
而本週天氣，氣象局稱週一至下週三受華南雲雨區東移影響，水氣增加，下週二、下週三(12日、13日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，9日晚至10日中南部平地亦有零星飄雨的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日白天起至明日冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地仍為多雲時晴，白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，週二(10日)東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率；中高層雲系移入，西半部平地仍為多雲時晴、山區有零星少量飄雨的機率。各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。週三(11日)季風減弱，氣漸升。週四至週六(12至14日)，大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為「暖陽如春」易起霧的型態。（編輯：林莞茜）