ATS Euromaster敦促所有駕駛人，「輪胎安全」不容妥協

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ATS Euromaster作為領先業界的輪胎和車輛維修供應商，密切關注最新的消費趨勢，在趨勢中顯示有越來越多駕駛人為了省錢，選擇使用已有部分磨損的輪胎，而非新輪胎；在生活成本增加等經濟壓力下，便宜輪胎對駕駛人的誘惑越來越大，尤其英國，在冬季因能源與燃料成本的成本提升，加上面臨40年來最高的通貨膨脹率，都為當地家庭帶來極大的經濟壓力。但ATS Euromaster理解現實環境下人們所作的妥協，不過這也可能為他們帶來潛在的危險，ATS Euromaster認為「安全」是絕不能被妥協的。
使用部分磨耗的舊胎，最直接影響的就是抓地力會下降，尤其在冬天，面對濕滑與結冰路面時尤其危險，抓地力下降也會直接影響車輛的操控性與制動性能，而且部分磨耗的輪胎，不易檢測實際輪胎損耗的狀況，抗穿刺的能力也會不如新胎。
在英國，輪胎3/4胎面的胎紋深度必須高於1.6mm才算合法，若非法使用“光頭”輪胎的人，可能會面臨每條輪胎2,500英鎊的罰款，如果所有四個輪胎都不符合法律標準，則可能面臨 10,000 英鎊的罰款，同時還得在駕照上扣三點，最重可吊銷駕照，且若因使用非法輪胎而發生意外，保險將不受理理賠。而英國皇家事故預防協會，在經過胎紋深度對於交通安全之影響的各種研究後，甚至建議在胎面磨損到剩3mm時就更換輪胎。ATS Euromaster 技術人員則建議駕駛人每兩週或至少每月檢查一次輪胎。
在台灣，依照「道路交通安全規則」第39條之1第25款規定：自中華民國103年1月1日起，各類車輛其所使用輪胎之胎面未磨損至中華民國國家標準CNS1431汽車用外胎（輪胎）標準或CNS4959卡客車用翻修輪胎標準所訂之任一胎面磨耗指示點者。會依「道路交通管理處罰條例」第17條：處汽車所有人新臺幣900元以上1,800百元以下罰鍰；逾期一個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期六個月以上者，註銷其牌照。若經檢驗不合格之汽車，於一個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，吊扣其牌照。
另外，高速公路及快速公路交通管制規則第14條，行駛高(快)速公路之四輪以上汽車，任一點胎紋深度須達1.6mm，若在高速公路、快速道路上被攔檢，會依「道路交通管理處罰條例」第33條，處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。相較於英國的高額罰款，台灣的罰則與攔檢率，似乎都沒有達到太好的嚇阻效果，在路上還是時常可見到不少車輛，尤其大型車輛使用磨到平滑的輪胎上路，因輪胎胎紋不足而發生的意外也時有所聞，呼籲大家千萬別拿生命安全開玩笑，隨時注意胎況，該換的就換新吧！
除了胎紋深度，胎壓也同樣很重要，延伸文章：「胎壓」很重要，照表打很難嗎！？