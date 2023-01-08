北市路平「郝規蔣隨」? 蔣萬安：基礎建設不馬虎

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在聽取施工簡報說明後，蔣萬安表示，人孔蓋跟手孔蓋都已經調降，對於路基鬆軟或不良處也進行改善，後續的銑鋪可以增加路面的平整性還有耐久性，這次工程預計農曆年前就會完成施工。
蔣萬安強調，路平是最基礎的基礎建設，任何人來到台北都會踏在臺北的道路上面，不論行走、騎車或開車，路平對市民朋友來講是最基本的要求，任何小地方都不能馬乎，今天視察就是要確保路面平整工程的施工品質，他也感謝李副市長，就李副市長過去長期的專業經驗，能夠讓臺北市道路更加平整，讓所有民眾都有安全舒適的用路環境。
蔣萬安會後接受媒體聯訪，媒體問到除了民眾的交通，還有包括噪音的問題，會不會儘量減少對民眾的影響?蔣萬安表示，都有把各種可能對於民眾造成的影響降到最低，以他的了解，市府為了避開交通尖峰的時段，都特別選在深夜時段來施工，有時候工程太早開始會影響到交通的行進，太晚又會影響到居住安寧，市府都把各種可能的影響都考量到，選在深夜時段，特別是週末時間，就是要把任何的影響降到最低。
媒體接續問到，前市長郝龍斌時期有推路平專案，可是到柯市長時期比較沒有注重這個，是不是變成「郝規蔣隨」?蔣萬安回答，就他的了解，台北市交通非常繁忙，平均道路使用年限大概都是8到10年，郝市長時期推動路平專案到現在，很多道路已達到了使用年限，現在的確是必需進行下一輪的道路優化。
蔣萬安說，今天來看的松江路，在上一次進行更新大概也是13年前，的確到了必需要做一個更新改善，他認為最重要的就是希望用路人能夠安全、能夠舒適、能夠完善。
媒體提到之前報導的「行人地獄」問題，在綠色人行道部份，之後也會安排去視察或是在舖馬路時同步去改善?蔣萬安表示，在前天他和副市長李四川、秘書長跟交通局開會就有特別針對「行人地獄」報導特別來討論，交通局也會針對媒體報導的路段，還有校園週邊優先改善，確保用路人走在綠色人行標線上面不要走了一段然後又被擋住，這問題市府會馬上來處理，甚至有些在農曆年前就會進行改善。
媒體問到，今年106條為什麼松江路會是第一條優先?蔣萬安說，松江路上一次進行路面更新已經是13年前，也超過了台北平均道路使用年限8到10年。特別松江路又是交通要道，又是很多線公車會行經的路段，所以今天特別來看松江路這個路段。在同一時間，信義路也在施工，所以大概幾個路段農曆年前就會完成施工，然後另外還有三個路段，在農曆年後二月份開始，也會如期完成。
媒體追問，之後會不會再安排工程專業視察，再去多瞭解工程專業？蔣萬安回答，如果有機會都很希望親自去看，親自來現場了解，而且特別跟有經驗的或是實際施工的人員了解他們在施工的過程細節，最重要的目的是希望確保施工的品質，然後能達到市府施工的目的，就是讓路平，耐久性，還有最重要的是用路人能夠安全，還有機車族，能夠還給他們一個非常安全的用路環境。
媒體問，有關經費的部分，因為柯文哲市長任內只有編列20億，但今年要做106條，接下來北市要大規模路平，今年度會不會有經費上的問題？蔣萬安表示，柯市府在道路更新方面的預算編列是較少，但是他強調，從郝市府路平專案到現在，已經到了下一個優化工程，所以市府就會依照程序，逐年來編列預算，進行路面更新的工程。