遭指多項缺失！新竹棒球場承包商「巨佳營造」回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹朱淮告訴中央社記者，巨佳對球場花費不少心力，盡力選用高品質設備，包括大銀幕、日本多個球場使用的觀眾席座椅及上市公司出品燈具等，對趕工導致品質不盡理想，他感到無奈。
詹朱淮說，球場歷經多次養草、割草及埋土等工序，約需9個月才能使用，所有工程人員對各項硬體設施努力趕工，而竹市府之後依各界建議提變更設計，巨佳都依各項要求改善，需將變更設計完成後才能驗收，「目前仍處於驗收階段」，發現瑕疵就趕緊改善。
詹朱淮表示，去年美國職業棒球大聯盟（MLB）場務專業團隊前往勘查，工程人員配合要求，在場地多處共挖7個洞，當時沒挖出不適宜物品；至於排水不佳等情況，一直在努力解決。
詹朱淮說，竹市府4日再勘查，在場地上又挖10個洞，挖出雜物，而巨佳都按施工規範施作，這些在合理比例範圍內，但偌大球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免。
一名曾承包政府工程的業者接受中央社記者訪問表示，業主與廠商間合約詳細規定施作內容，如土要埋多深、草皮要多厚或管線要多粗等，雙方按合約期程逐步驗收。
這名業者說，建造或驗收過程，業主可到場監督或要求修正，通常廠商會立即改善，竹市府將「待改善項目」直接提交檢調，確實較少見；此外，工程實務中，確實可能出現填土過程不慎埋入電線等雜物，這較難避免，仍須以場中廢棄物比例判定是否「偷工減料」。
林姓律師接受中央社記者訪問表示，市府在場內挖到雜物，確實可提出懷疑，如果發現夾雜廢棄物是否涉及廢棄物清理法，須從面積與數量以認定比例是否違規，「數萬頓的土如果有極少量廢棄物，確實難用肉眼發現」，另也須透過各項客觀事實認定是否有人謀不臧。（編輯：李明宗）1120107