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共軍殲-10逾越海峽中線　國防部：飛彈嚴密監控

▲解放軍空軍殲-10C戰機。（圖／中國大陸國防部）
▲解放軍空軍殲-10C戰機。（圖／中國大陸國防部）

記者呂炯昌／台北報導

國防部表示，自昨日0600時至今（8）日0600時止，偵獲共機6架次(其中逾越海峽中線1架次)、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，共軍1架殲-10戰機逾越海峽中線北端隨即折返。

1980 年代，以色列航太( IAI )公司以F-16為藍本開發出雄獅( Lavi )戰機，不過由於受到美國反對而取消量產。之後，成都飛機公司便以雄獅戰機技術合作研發新戰機，儘管1989年之後以色列與中國結束合作關係，但是成都飛機公司仍以獲得技術的資料，繼續研發，並於1998年完成殲-10A的試飛，2年後完成量產準備。

殲-10A採單發動機、單垂直尾翼、雙三角翼中單翼氣動配置，其特點是具有優異的高空高速性能，前三角翼更能提升中、低空的機動性，能有效縮短起降距離。殲-10A一共具有11個武器掛載點，能夠攜帶對空、對地攻擊武器，為一款多用途戰機。殲-10戰機服役後與 Su-27SK 、 Su-30MKK 、殲-11等戰機形成高低搭配。雖然 殲-10A 價格僅有 F-16 的一半，但是由於可靠度不佳，配套的國產發動機發展陷入瓶頸，導致外銷成績不佳。

在殲-10A量產之後，成都飛機公司於2004年展開性能提升與改良計畫，殲-10B戰機於2008年12月試飛成功。殲-10B捨棄了矩型進氣道設計，改用與梟龍戰機（FC-1）類似的「蚌式」(Rampless)一體化進氣道，並持續改良推出殲-10C戰機。2017年7月，殲-10C參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵時，首度公開亮相，殲-10C換裝有源相控陣列雷達。

巴基斯坦空軍為殲-10唯一國外採購單位，訂購36架J-10CE戰機，J-10CE為殲-10C的出口型號。

▲共機2架次殲-10機（J-10）22日闖我西南空域。（圖／國防部提供）
▲共軍殲-10機（J-10）戰機。（圖／國防部提供）。

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