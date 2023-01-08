稅收超徵8成來自營所稅！當初怎麼估算？財政部這麼解釋

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財政部說明，111年度截至11月底全國賦稅收入實徵淨額新台幣3兆797億元，較預算數2兆7243億元增加3554億元，達成率113%，全年度稅課收入可望高於預算數4500億元，稅收優於預期約有8成來自營所稅。而營所稅為落後申報，111年度營所稅稅收係反映110年度營利事業獲利成果，因此，111年度營所稅稅收的估測基礎，為前一年度、即110年度的營利事業所得情形。
財政部進一步指出，110年4月至8月編列111年度營所稅稅收時，行政院主計總處發布110年度預測經濟成長率為5.46%，金管會發布110年度第1季獲利成長176.89%，當時考量全國疫情警戒提升至第三級，疫情警戒期間經濟景氣預估不宜過度樂觀，且全球經濟情勢存在諸多不確定性，又109年上市櫃公司獲利成長第1季負20.22%，全年卻為21.58%的經驗，財政部經審慎評估，未將上市櫃公司預期獲利情形納入考量，且採用當時中央銀行預測110年度經濟成長率5.08%編列。
而行政院主計總處之後發布110年度實際經濟成長率為6.53%，金管會發布上市櫃公司110年度實際獲利成長達72.17%，使得營所稅111年度截至11月實徵數達1兆138億元，提前達成預算目標。
對於外界指稱近來社會各界關注全國賦稅收入實徵數大於預算數4500億元議題，所指年份為111年度，但行政院蘇院長卻以110年度經濟成長相關數據來說明該年度營所稅實徵數大於預算數，根本「看錯行」或存心唬弄社會，財政部說明，恐是對營所稅採落後申報的本質有所誤解，111年度營所稅稅收是反映110年度營利事業獲利成果。