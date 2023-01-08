意外插曲！忘帶身分證不能投票 王鴻薇：以為健保卡可以
北市第三選區立委補選今（8）日正式投票，國民黨候選人王鴻薇一早在台北市長蔣萬安陪同下，一同前往北市民生國中投票。未料，王鴻薇到場投票時，卻僅攜帶健保卡忘記帶身分證，導致其沒辦法完成投票。對此，王鴻薇事後受訪表示，她以為用健保卡就可投票，並提到下午4點前，一定會回來把票投完。
記者翁子竣／台北報導
第三選區立委補選今舉行，規定投票時間為早上8點至下午6點，選民可前往指定投開票所投票，並需攜帶身分證、投票通知單及印章。針對忘記帶身分證無法投票一事，王鴻薇受訪解釋，這陣子實在太忙，前陣子她的身分證找不到，後來才去補辦，「助理跟我說議員你最近這麼忙，真的是忘東忘西，所以他就幫我保管身分證，剛才出來要投票時，我老公跟我講說沒身分證沒關係有健保卡。」
王鴻薇指出，她以為用健保卡也可以投票，但剛才選務人員也很好，就按照相關規定，她強調會趕快將身分證拿回來並投票，待會要去跑一些行程，但今天一定可以完成投票。
心情是否會緊張？王鴻薇則坦言，不會，這是技術問題，但她一定可以投票。媒體追問，有沒有特別帶幸運物？王鴻薇笑說，「幸運物應該就是萬安市長吧，無敵幸運物。」至於何時會回來投票？王鴻薇表示，她還不確定，等跑一下行程並拿到身分證，但下午4點以前一定可以投完票。