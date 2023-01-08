基隆結怨北市尋仇！黑幫堵人遭反擊 1男心臟被刺穿身亡
今（8）日凌晨1時許，台北市中山區長安東路一段熱炒店兩派黑幫成員持刀械鬥毆案，一名21歲黃姓男子遭一群黑衣人攻擊後，混亂中黃男反擊奪刀，刺往對方陣營一名20歲黃姓男子，造成黃男多處刀傷送醫後宣告不治，警方到場逮人後，在動手的黃男車內查獲刀械4把和重逾百公克的一粒眠毒品包。
編輯中心／綜合報導
據中山警方調查，雙方人馬分別為基隆、新北金山的黑幫成員，日前在基隆某KTV外爆發肢體衝突，其中一方懷恨在心，今日凌晨見林姓男子的女友打卡在長安東路上餐廳，遂從金山趕到現場堵人，6人持棍棒刀械圍堵攻擊，林男遭攻擊後在混亂中奪刀反擊，不料卻一刀刺入黃男左胸，造成黃男心臟直接遭貫穿，警方獲報到趕緊將黃男送往馬偕醫院搶救，但他仍在2時23分宣告不治。
警方一開始進行盤查，林男一度謊稱用餐完後要離去時只是路過，而臉上刀傷還是自己跌劃的，不過旋即遭警方戳破，到案後則坦承有鬥毆殺人，只是是對方尋仇先上門違規，訊後將其依觸犯殺人、毒品防制條例等罪移送台北地檢署偵辦，而遭反擊卻喪生的黃男陣營其餘6人，則依觸犯聚眾鬥毆、妨害秩序罪嫌移送。
轄區中山警方呼籲，若遇有糾紛案件應理性處理，絕不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將繩之以法，以維護市民安心的生活環境。（編輯：林莞茜）
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