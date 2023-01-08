黨內喊開鍘高嘉瑜　吳怡農：不是說開除就開除

民進黨立委高嘉瑜日前批評超徵稅收是行政失靈非政績，引發黨內反彈，開除其黨籍的聲音不絕於耳，對此高嘉瑜最後受訪致歉，解釋自己在語意表達上用詞不精準。對此台北市立委候選人吳怡農今（8）日受訪說，民進黨有非常明確的黨規，不是說開除就開除，希望政策討論要理性進行，大家關心經濟發展很好，一起往前走。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈，引發黨內批評聲浪，甚至有綠委揚言要把高嘉瑜送紀律委員會，要祭出黨紀處分。吳怡農說，民進黨有非常明確的黨規，不是說開除就開除，強調正向選舉，政策討論理性進行，大家關心經濟發展很好，一起往前走。
吳怡農說，公共政策應該歡迎各界的意見與多元的聲音，期待對於國家安全跟經濟希望提出有建設性理性的討論，這應該是被鼓勵的，不只是高嘉瑜，大家知道過去2、3年很多產業與家庭非常辛苦，期待過年前有更愉快的佳節，政府有看到許多人的需求，但更重要的是要看到對未來經濟振興方案，需要更多的討論。
對於財政部日前表示恐要舉債來發紅包，吳怡農說，原則是要在財政紀律前提下做完整規劃，對於發放現金補助跟紓困外，更重要的是針對長期經濟振興進行更有前瞻性的投資，這也是自己期待行政部門能跟社會做更多的說明。