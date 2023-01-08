天氣放晴別大意小心空污！下週先暖後冷　達人：冬衣別收

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣溫雖然穩定，但空氣品質卻帶給高敏感族群隱藏危機。鄭明典在個人臉書寫下：「這是一次明確、顯著的中國大陸空氣汙染影響。」並以我國自己的標準，影響程度約是在橙色提醒範圍，「敏感族群要注意！」據雷達顯示圖來看，影響最嚴重的台南地區處於紅色警戒，中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖地區則是橘色警戒，鄭明典提醒當地敏感族群應減少在外活動，出門也要注意保護措施。
來到週一上班日，氣象達人彭啟明指出，目前看來這個禮拜上班日並沒有顯著的冷空氣，不過中層水氣會先變多，西半部雲量增多，北海岸到東半部沿海的迎風面降雨也會增多。到了週二（1/10）可能有短暫增強東北季風南下，不過好在這波並不強，低溫會維持在攝氏16-18度，中南部則約攝氏17-20度，空曠地區會稍低一些，主要是配合中層雲系通過加上風速增強，新竹以北因為降雨和風寒效應，體感溫度會下降，白天的高溫也只能來到大約20度；中南部變化就比較輕微，目前不排除會有些很零星的毛雨或小雨，但大多數時間都是多雲時陰的天氣。週三（1/11）起東北季風和中層水氣的影響就會逐漸消失了。
彭啟明表示，週四到週六(1/12~1/14)整個東亞會吹起大範圍的東南風到偏南風，把南方比較暖濕的空氣帶上來，所以下週後期全台氣溫都會顯著上升，就連北部的白天高溫都可以來到攝氏25度以上，中南部則會到攝氏30度左右，全台天氣可能會讓人感受「春天來了」的感覺。
不過彭啟明提醒：「這也是北方冷空氣在蓄積的訊號。」下週日（1/15）起預估會有強冷空氣南下，氣溫快速下滑；至於後面的氣溫會降到多低，還要看冷空氣的走向，目前還有變數，不過目前多數的結果都指出應該可以來到冷氣團的強度，也提醒大家目前冬衣還不能收。