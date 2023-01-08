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俄羅斯宣稱「停火36小時」　烏克蘭城市、平民仍遭轟炸

▲烏克蘭軍方表示，俄國聲稱的「停火」並未發生，反而持續砲擊當地。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭軍方表示，俄國聲稱的「停火」並未發生，反而持續砲擊當地。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄烏戰事未歇，為了慶祝俄國東正教耶誕節（Orthodox Christmas），俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令要停火36小時。不過，烏克蘭指控俄羅斯實際上停火時間不到1小時，所謂停火只是場面話，真正的目的是要爭取時間增援，前線狀況仍遭到多倫砲擊。

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俄羅斯總統蒲亭7日獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教耶誕節禮拜，此前他宣布自6日中午開始，到7日午夜結束將會「暫時停火」；然而根據烏克蘭政府指控，實際上俄軍停火時間僅維持不到1小時，隨後烏克蘭南部赫爾松市就遭砲擊，就連消防隊員都難以倖免。

根據《基輔獨立報》7日報導，俄軍在過去24小時持續向烏克蘭開火，包含烏克蘭東部、南部等7個州遭到強烈砲擊；烏克蘭國防部也推文指出，俄軍在烏東頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）的「耶誕砲擊」造成當地居民2人死亡、13人受傷。

《法新社》記者同樣在7日上午於巴赫姆特南部的查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）聽到不間斷的猛烈砲聲。

烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，理論上應該要「停火」的中午過後不久，烏克蘭南部的赫松市就遭砲擊，當地消防隊也是攻擊目標之一。

赫松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）發文指出，俄軍前一天砲擊當地39次，包含平民住宅、公寓和消防隊都遭到攻擊。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）則指控俄軍持續「恐嚇」哈爾科夫居民，本應停火期間仍遭砲擊。

俄羅斯國防部則堅稱，俄軍如期在6日中午開始遵守停火令，但烏克蘭一直砲擊居民區和軍事據點，俄方僅是反擊了基輔部隊的攻擊。不過烏方指控蒲亭的真正目的是要爭取時間增援，因為俄軍在過去一周遭逢重大損傷。

俄羅斯東正教會普遍在1月6日到7日慶祝耶誕節，而非12月24日及25日。但今年烏克蘭的東正教會不願「順從俄羅斯」威權，決定也和西方國家一樣，改在12月25日慶祝耶誕節。
 

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