趕回現場「完成投票」！王鴻薇解釋：身分證一直都在

北市第三選區立委補選今（8）日投票，國民黨候選人王鴻薇一早赴民生國中投票時，卻出現忘記帶身分證，導致無法完成投票插曲。因此，王鴻薇訂於11點10分再度回到現場投票。王受訪解釋，她的身分證不是遺失，而是由助理保管，身分證其實一直都在。
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇今上午在台北市長蔣萬安陪同下，抵達民生國小進行投票。未料，過程竟出現意外插曲，王鴻薇稍早解釋因忘記帶身分證，並聽丈夫的話以為攜健保卡就可投，因而無法完成投票。約11點10分，王鴻薇則再緊急持身分證，趕赴民生國小完成投票。
投票後王鴻薇受訪說明，她之前身分證不是遺失，「大家記不記得我去登記後，後來身分證一時找不到，後來去補辦身分證，並一直由助理暫時保管，其實身分證一直都在。」
針對選後規劃，王鴻薇指出，過年應該都是會非常忙碌，社區會有很多活動，如下午有一場信義區新春活動。她強調，選完後第一時間當然要謝票，這個是一定會做，另外很多社區過年前都有很多活動，有些會共同合辦、有些她一定會去參與。
媒體追問，若未來當選將是中山、北松山立委，信義區怎麼辦？王鴻薇說，若她可以順利當選，信義區及南松山部分仍會擴大服務，今天里長也跟所有里民說，未來相關服務還是會做。