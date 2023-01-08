拜年送禮零失誤！台灣燈會萌兔吸睛　飯店奢華包裝超體面

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台灣燈會睽違23年重返首都台北，不僅將迎來盛大、創新的燈會，臺北市政府也攜手亞洲知名設計購物網站Pinkoi設計一系列文創週邊，讓民眾有得逛有得買，還能帶回家收藏。Pinkoi響應燈會除了設計出發光萌兔耳朵頭飾、磁吸光源兔外，另外特別設計4款燈會限定春節禮盒：
🟡Bee Lighted 蜂光乍現禮
攜手「BnnBee當之蜜」推出春節禮盒，內含龍眼蜂蜜與蜂蠟燭手作包，食用完的蜂蜜罐還可以將蜂蠟片捲成蜂蠟燭放入瓶身中，作為小蠟燭使用，希望點亮在城市中發光發熱的人們，勾起參與台灣燈會的絢爛回憶。
🟡光源兔餅乾鐵盒
與「有點秋食物工作室」合作設計，內含10款不同造型口感的餅乾，光源兔搭配上燈會絢麗的花火意象餅乾，每一款餅乾都是精心設計，禮盒外觀以燈籠為設計巧思，在開窗的提袋裡頭放上了小燈條，餅乾盒瞬間化身燈籠，充滿童趣。
🟡棋開得勝光源茶禮
以日式典雅的竹盒包裝，結合泡茶下棋的創意發想，禮盒打開後可作為棋盤與象棋，在農曆年節的溫馨團圓夜與長輩一起守歲談天。
🟡光源絹印小提燈
絹印為台灣傳統產業，直至今日在全台不少地方都還保有手作體驗坊讓民眾親手製作。這回北市府攜手「玩印工作室」特別推出燈會限定「絹印小提燈」，內含小提燈+絹印DIY體驗套組，共有6款組合，每款均附4片燈會視覺網版，包含一隻「光源兔」造型圖案、一款台北建築系列的輔助圖形以及兩款光系列的輔助圖形，民眾可透過簡易組裝輕鬆完成提著走的小提燈，此外，內附一罐顏料，可利用絹印工具及油墨隨心所欲印刷在各個角落。另外，2月底前購買，隨盒附贈燈會光源兔絹印小春聯！
⭐凱撒飯店連鎖霸氣外露有面子
過年就是要大紅色喜慶！星級飯店凱撒飯店連鎖今年就推出「新春豐彩禮盒」時尚又精緻，以2023 Pantone年度代表色「活力洋紅色」為主題色設計，充滿時尚及貴氣感，怎麼看都超有面子！
除了包裝吸睛，凱撒飯店連鎖兔年禮盒內含6款過年必吃經典小點，有蘭姆葡萄達克瓦茲、厚切蜜汁豬肉乾、紅烏龍牛軋糖、紅棗枸杞核桃榚、貴妃金橘及經典年輪脆餅，分別代表：豐收富裕、甜蜜富貴、好事花生、棗到幸福、大吉大利、年年有春美好寓意，讓春節喜氣走到哪送到哪！
其中，最具人氣的首推蘭姆葡萄達克瓦茲，時尚系法式甜點代表，外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油，甜香迷人的輕柔食感，是一款品嚐後會留下記憶的人氣點心；還有經典厚切蜜汁豬肉乾則是肉食族的最愛，飯店特選台灣本土豬，以繁複的慢火來培炒入味，加入獨家蜜汁滷製而成，搭配厚切刀工，口感Q彈有嚼勁，絕對是讓人驚豔的五星美味。
⭐老爺酒店集團13款聯名禮盒
老爺酒店集團今年攜手旗下5間酒店推出的禮盒。台北老爺酒店人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出澎派豐富的「大吉大利禮盒」（每盒售價1,580元），除內含老爺招牌必買的牛軋糖、鳳梨酥及焦糖果仁塔外，今年更特別增加經典冠軍VWI濾泡咖啡，還有特別選用滑順濃郁的比利時巧克力作為基底的新品巧酥跳跳糖，內層灑入跳跳糖，入口即能感受跳跳糖在口中躍動，口感新奇又有趣！
位於台東知本的知本老爺酒店不只館內溫泉出名，今年特別與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，挑戰要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡！聯名推出「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」，內含1:1手工填餡的花生醬心蛋捲、層層酥脆富含扎實牛奶內餡的醬心起酥片、奶黃流心芋頭酥、芝麻肉鬆Q餅及經典土鳳梨結合重發酵茶香的紅烏龍土鳳梨酥等豐富品項（每盒售價990元）。
此外還有一系列精彩禮盒，像是南港老爺行旅，則特別將桂花烏龍茶、文山包種茶的淡雅香，揉捻進台灣味十足的米餅中，推出「米香餅禮盒」每盒售價300元及「喫茶旅人禮盒」每盒售價688元。
台南老爺行旅則向經典致敬，推出祝好年雙層年節禮盒，內含5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的平安招財龜與賀年蛋捲、傳統風味鳳梨酥、還有大小朋友皆喜愛的鮪魚糖、楓糖夏威夷豆塔等，最後再加上老爺經典夏威夷果仁牛軋糖，每款商品既應景又甜入人心，每盒售價1,280元。
新竹老爺酒店將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品擂茶與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」，再搭配老爺招牌牛軋糖，包裝成深受大小朋友喜愛的「珍好·禮盒」，如想有不一樣的甜蜜滋味，另有焦糖堅果酥可供搭配，每盒售價860元。