左營天府宮香客擲出立筊 圓滿宴結束後立筊無預警倒下
位於高雄蓮潭旁歷史悠久的左營天府宮，近期有香客擲筊擲出「立筊」，且台灣於111年12月15日當天發生規模五級之地震，但該立筊依然屹立不搖，經廟方說明，過去發生立筊都是神明聖喻進香或出巡事宜，然此次是由於新冠肺炎疫情趨緩，為了消災解厄特指示於111年12月31日及112年1月1日兩天舉辦「寄天庫還地庫補水庫進錢補運祈安法會」，兩天法會有近千名信眾報名參與，圓滿完成。
記者陳美嘉／高雄報導
談起法會的籌備過程，廟方指出，一開始報名的信眾不足百人，甚至是不被看好該科儀能夠圓滿完成，但是廟方還是堅持舉辦，直至邀請「網紅道長」完成「米龍」後，報名的信眾突然一下子增加至七、八百人，甚至還有外籍人士一同參與、以及一百多間廟宇慶贊法會，消災解厄；廟方進一步說明，該法會特地搭建「北斗七星平安延生橋」讓參與信眾「通行」過橋，祈求神明庇佑、逢凶化吉、平安納福。
左營會真道壇壇主蔡旺龍道長表示，廟方奉聖喻舉辦「寄天庫還地庫補水庫進錢補運祈安法會」，亦邀請包括明華園天字團、天一企業社、苓雅寮安樂紙藝、薪傳國樂團、新慶興掌中木偶劇團、元樂閣木偶劇團、台南玄真社、台南鎮樂社、左營安樂軒北管音樂社團等在四周演出，適逢連續假期，許多信眾攜家帶眷參加法會並順道欣賞傳統文化金獅銀象天公座技藝之美；而當兩天的法會入醮圓滿，左營廣濟宮震天府恭祀圓滿宴結束後，香客所擲之立筊就無預警倒下，似乎冥冥之中也保佑著法會的殊勝圓滿。
左營天府宮始建於明鄭永曆年間，鄭成功為反清復明而驅荷領臺，泉州府先民柯春行隨鄭氏來台，為求海上平安，恭請中壇元帥、朱府千歲、福德正神神尊來台奉祀，當初奉祀於今臺南市六甲區果毅後，設壇自宅中供人膜拜，不久先民為謀生而遷居左營，由柯姓先祖安奉祠堂，設壇奉祀供人膜拜，並遵聖示於左營蓮池潭畔安營紮基，朝暮禮敬。