接種5劑疫苗！30多歲機構住民染疫後雙側肺炎 6日後病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（8）日COVID-19 新增23,080例本土病例，境外移入331例，另外死亡個案有36例。今日新增的病例數較上週日少2,190例，減少約8.7%。其中在死亡個案部分，增1例特殊死亡個案，為30多歲男性機構住民。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月9日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月15日至今年1月5日，
指揮中心說明，該名特殊死亡個案有慢性神經系統疾病、長期臥床，曾接種5劑新冠疫苗，12月30日開始有呼吸喘、快篩陽性，1月3日至急診，檢查有雙側肺炎，當天住院治療，隔日（1/4）因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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