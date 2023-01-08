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接種5劑疫苗！30多歲機構住民染疫後雙側肺炎　6日後病逝

▲指揮中心公布今日本土個案病例狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今日本土個案病例狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心表示，今（8）日COVID-19 新增23,080例本土病例，境外移入331例，另外死亡個案有36例。今日新增的病例數較上週日少2,190例，減少約8.7%。其中在死亡個案部分，增1例特殊死亡個案，為30多歲男性機構住民。

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月9日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月15日至今年1月5日，

指揮中心說明，該名特殊死亡個案有慢性神經系統疾病、長期臥床，曾接種5劑新冠疫苗，12月30日開始有呼吸喘、快篩陽性，1月3日至急診，檢查有雙側肺炎，當天住院治療，隔日（1/4）因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布今日本土個案病例狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今日本土個案病例狀況。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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