巷仔內／王鴻薇接棒蔣萬安入立院　可望成為新一代女戰神

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甫在2022選舉取得大勝的國民黨，氣勢勢如破竹。不過，在立法院仍處相對弱勢的藍營，任何一席立委流失都是重傷，因此對此立委補選一役仍然不敢大意，從國民黨主席朱立倫、蔣萬安乃至前台南市議員謝龍介，投以大選規格傾全黨之力輔選王鴻薇，團結一致只為保下第三選區立委。最終，王鴻薇也不負眾望，共取得6萬票勝過吳怡農。
確定進軍立法院後，王鴻薇未來在立法院的角色定位也連帶引發關注。不為多數人所熟知的是，王鴻薇在正式踏入政壇前，就是財經記者出身，其競選期間拋出「還稅於民」政見，連帶引發全國熱議，間接促成中央政府拍板發現金。
王鴻薇擔任北市議員期間，長期為北市議會教育委員會或民政委員會議員，審查包括教育局、文化局、觀傳局等單位有關事項；王鴻薇曾揭露台北表演藝術中心追加7.6億龐大預算，深度關注選區校園預算審查，全力替地方學校爭取建設，並加速協調公辦都更。
凡涉及公共利益重大案件，王鴻薇除能出色發揮過往財經記者本色，以其自身專業向行政官員問政，也被黨內看好未來有機會「適才適所」，於立法院下會期進入較熱門的經濟委員會，及財政、交通、教育及文化等，皆有能力與專長戮力監督。
不過，在主動選擇委員會上，國民黨團採以積分制，以資深及區域立委填志願優先，剩餘席次則依積分制進行分配；雖王鴻薇持以區域立委身分，但甫入國會經驗淺，恐怕在委員會選擇上，只能處於相對被動。
總而言之，王鴻薇從政生涯超過10年之久，質詢力道與口條早已獲得肯定，尤其針對施政預算花費，可謂相當注重。此外，在擔任議員時，王鴻薇也曾就萊豬進口、國產疫苗等國家議題，向執政黨多次發起責問，顯示除了地方議題外，王鴻薇對國政也有一定程度見解，待未來進入立法院，議事攻防上手難度理論上並不高。
由於王鴻薇早已非政壇菜鳥，更是被藍營寄予重望之中生代女戰將，其問政表現與一舉一動，可預期將被外界放大檢視。隨王鴻薇就職到2024年立委選舉，僅只有1年多的時間，王鴻薇如何在短時間內透過好表現，鞏固選區選民信心爭取連任？仍須留待未來見真章。