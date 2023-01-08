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巷仔內／王鴻薇接棒蔣萬安入立院　可望成為新一代女戰神

▲王鴻薇（中）勝選立委、進軍國會，台北市長蔣萬安（右）特地到場祝賀。（圖／記者林調遜攝，2023.01.08）
▲王鴻薇（中）勝選立委、進軍國會，台北市長蔣萬安（右）特地到場祝賀。（圖／記者林調遜攝，2023.01.08）

記者翁子竣／特稿

「凍蒜！」「加油！」在眾人的歡呼聲中，王鴻薇現身位於台北市長春路的國民黨北市黨部，迎接北市第三選區（中山、北松山）立委補選的勝利。開票過程氣氛緊張，對手吳怡農咬得很緊，最終王鴻薇拿下60519票，勝過吳怡農近6千票。王鴻薇才剛講完勝選感言，台北市長蔣萬安就隨即到場祝賀，兩人並肩一同走入黨部，象徵接棒與傳承。王鴻薇是國民黨中生代的代表性人物，被看好未來將成為立院的女戰神之一。

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王鴻薇是財經記者出身，以其過往問政表現來看，她對於施政預算花費尤其數字面相當熟稔，待未來進入立法院後，下個會期是否有望「適才適所」，進入相對能發揮專長的委員會發揮最大價值？各界高度關注。

甫在2022選舉取得大勝的國民黨，氣勢勢如破竹。不過，在立法院仍處相對弱勢的藍營，任何一席立委流失都是重傷，因此對此立委補選一役仍然不敢大意，從國民黨主席朱立倫、蔣萬安乃至前台南市議員謝龍介，投以大選規格傾全黨之力輔選王鴻薇，團結一致只為保下第三選區立委。最終，王鴻薇也不負眾望，共取得6萬票勝過吳怡農。

確定進軍立法院後，王鴻薇未來在立法院的角色定位也連帶引發關注。不為多數人所熟知的是，王鴻薇在正式踏入政壇前，就是財經記者出身，其競選期間拋出「還稅於民」政見，連帶引發全國熱議，間接促成中央政府拍板發現金。

王鴻薇擔任北市議員期間，長期為北市議會教育委員會或民政委員會議員，審查包括教育局、文化局、觀傳局等單位有關事項；王鴻薇曾揭露台北表演藝術中心追加7.6億龐大預算，深度關注選區校園預算審查，全力替地方學校爭取建設，並加速協調公辦都更。

凡涉及公共利益重大案件，王鴻薇除能出色發揮過往財經記者本色，以其自身專業向行政官員問政，也被黨內看好未來有機會「適才適所」，於立法院下會期進入較熱門的經濟委員會，及財政、交通、教育及文化等，皆有能力與專長戮力監督。

不過，在主動選擇委員會上，國民黨團採以積分制，以資深及區域立委填志願優先，剩餘席次則依積分制進行分配；雖王鴻薇持以區域立委身分，但甫入國會經驗淺，恐怕在委員會選擇上，只能處於相對被動。

總而言之，王鴻薇從政生涯超過10年之久，質詢力道與口條早已獲得肯定，尤其針對施政預算花費，可謂相當注重。此外，在擔任議員時，王鴻薇也曾就萊豬進口、國產疫苗等國家議題，向執政黨多次發起責問，顯示除了地方議題外，王鴻薇對國政也有一定程度見解，待未來進入立法院，議事攻防上手難度理論上並不高。

由於王鴻薇早已非政壇菜鳥，更是被藍營寄予重望之中生代女戰將，其問政表現與一舉一動，可預期將被外界放大檢視。隨王鴻薇就職到2024年立委選舉，僅只有1年多的時間，王鴻薇如何在短時間內透過好表現，鞏固選區選民信心爭取連任？仍須留待未來見真章。

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