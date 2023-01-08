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十年磨一劍！曾角逐立委初選未果　王鴻薇如願以償進國會

▲王鴻薇勝選立委補選，成功進軍國會。（圖／記者林調遜攝，2023.01.08）
▲王鴻薇勝選立委補選，成功進軍國會。（圖／記者林調遜攝，2023.01.08）

記者翁子竣／台北報導

北市第三選區立委補選落幕，國民黨籍市議員王鴻薇最終以6萬票獲勝，成功接棒台北市長蔣萬安，替國民黨守下一席重要的立委席次。事實上，在王鴻薇過去近17年政治生涯中，就曾多次以新黨、國民黨籍身分，表態角逐黨內立委初選，可惜皆未獲得提名參選；如今，王鴻薇以十年磨一劍之姿，還扛著民進黨猛轟「落跑」罵名，終如願以償進軍國會。

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今年58歲的王鴻薇出生於基隆市，自政治大學新聞學系學士畢業後，便進入多間媒體擔任記者職務，主跑財政經濟新聞，曾任國民黨文傳會副主委，並加入發言人團。王鴻薇自2006年起加入新黨，初試啼聲參選台北市第三選舉區議員選舉（松山、信義），便取得1萬7022票，以選區第六名佳績，成功進入市議會。緊接2010年議員選舉，王鴻薇再度以1萬6957票首度連任。

到了2013年，王鴻薇則宣布退出新黨加入國民黨，於後在2014年代表國民黨參選市議員，並奪下1萬8472票二度連任。隨王鴻薇在地方經營時間增漲，似漸漸取得廣大松山、信義選民青睞。2018年北市議員選舉，王鴻薇則一舉拿下2萬5508票，以選區第一高票三度連任。最終在2022年選舉，力拼五連霸的王鴻薇再度投入議員選戰，第二度拿下2萬票以上佳績，以2萬5727票四度連任市議員。

值得一提的是，王鴻薇自還是新黨市議員期間，就曾有意挑戰2012年立法委員第三選區（中山、北松山）選舉，也表態願角逐新黨不分區立委席次，但最終皆未獲得提名參選。而在2014年，王鴻薇加入國民黨後，再度參加國民黨第三選區立委黨內初選，但遺憾敗給時任立委羅淑蕾、蔣萬安以第三名坐收。

直到2022年，隨蔣萬安正式當選台北市長，其留下的第三選區立委訂於1月8日補選。甫連任市議員締造五連霸輝煌成就的王鴻薇，連帶被國民黨內點名相勸出征，力拚為藍營守下立委席次。雖王鴻薇一度表達婉拒之意，還強調選完議員都還沒就職，就要去登記，「這實在是有點難堪。」

不過，在國民黨主席朱立倫與黨內人士勸進之下，王鴻薇在去年12月2日正式宣布投入立委補選，與在2020年第三選區立委選舉中，曾惜敗蔣萬安的民進黨候選人吳怡農角逐。經最終投票結果，王鴻薇取得6萬票打敗吳怡農，順利替國民黨守下區域立委。

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