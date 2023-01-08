十年磨一劍！曾角逐立委初選未果　王鴻薇如願以償進國會

我是廣告 請繼續往下閱讀
到了2013年，王鴻薇則宣布退出新黨加入國民黨，於後在2014年代表國民黨參選市議員，並奪下1萬8472票二度連任。隨王鴻薇在地方經營時間增漲，似漸漸取得廣大松山、信義選民青睞。2018年北市議員選舉，王鴻薇則一舉拿下2萬5508票，以選區第一高票三度連任。最終在2022年選舉，力拼五連霸的王鴻薇再度投入議員選戰，第二度拿下2萬票以上佳績，以2萬5727票四度連任市議員。
值得一提的是，王鴻薇自還是新黨市議員期間，就曾有意挑戰2012年立法委員第三選區（中山、北松山）選舉，也表態願角逐新黨不分區立委席次，但最終皆未獲得提名參選。而在2014年，王鴻薇加入國民黨後，再度參加國民黨第三選區立委黨內初選，但遺憾敗給時任立委羅淑蕾、蔣萬安以第三名坐收。
直到2022年，隨蔣萬安正式當選台北市長，其留下的第三選區立委訂於1月8日補選。甫連任市議員締造五連霸輝煌成就的王鴻薇，連帶被國民黨內點名相勸出征，力拚為藍營守下立委席次。雖王鴻薇一度表達婉拒之意，還強調選完議員都還沒就職，就要去登記，「這實在是有點難堪。」
不過，在國民黨主席朱立倫與黨內人士勸進之下，王鴻薇在去年12月2日正式宣布投入立委補選，與在2020年第三選區立委選舉中，曾惜敗蔣萬安的民進黨候選人吳怡農角逐。經最終投票結果，王鴻薇取得6萬票打敗吳怡農，順利替國民黨守下區域立委。