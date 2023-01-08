俄羅斯人定居台灣8年 稱「一城市」差異大：變得超國際
節目《WTO姐妹會》邀請長期住在台灣的新住民，推薦自己在最愛的台灣城市，其中來自義大利的夢璇分享天氣不好時，穿拖鞋出門會有一種瀟灑的感覺，人很多就容易交朋友，招牌很多也是台北的特色，甚至直言：「這裡變成我第二個家，而且它是一個細節很多的城市。」
記者侯家瑜/綜合報導
來自香港的AV，原本以為自己到台灣後會待在台北，殊不知被分發到台中霧峰唸大學，坦言一開始還認為「什麼鬼地方」，但是在唸了幾年書後，就徹底改觀，「對香港人來說，離開香港，就是想要過比較舒服一點，在台北的話就很像香港，生活步調太快，南部的話太慢，香港人其實會受不了，所以台中就很剛好，而且台中地理環境很好，往北往南都很方便，所以我後來就寧願不要好一點的大學，寧願住得舒服、住得開心。」
另外，來自俄羅斯的姍姍提到自己是因為台南而喜歡台灣，表示因為台南有一種古老城市的氣氛之外，美食也非常多，「我那時候其實一直覺得不知道有沒有辦法搬去別的地方，因為我真的受不了住高雄。」但久居高雄之後，姍姍也發現高雄越住越美麗，「我住了8年後，覺得高雄變化真的非常大，以前從85大樓往下看覺得下面很像回收場，現在夜景真的很厲害，變得超國際。