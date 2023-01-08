狗園收50條「國動無碼毯」一字排超狂！浪浪爽躺畫面新奇
知名實況主國動（張葦航）在網上頗負盛名，其豪放不羈的外觀及狂野不做作的講話風格深深烙印在網民心中。創意十足的他近日更推出印有自己「袒胸露乳」的大毯子犒賞粉絲，從蝦皮賣場來看，已熱賣313條，評論多為五星好評，不過其中50條似乎被捐贈到台中市世界聯合保護動物協會，現今園內到處都是「國動無碼毯」的身影，相當驚人。
編輯中心/綜合報導
台中市世界聯合保護動物協5日在臉書發文，「謝謝辣個男人的周邊被被，給山上帶來畫風清涼卻暖暖的愛。國動，我的超人，我的英雄」，接著曬出國棟毛毯實體物，其中有一張是浪浪滿臉無辜地躺在毯子上的照片，此照用極為複雜的方式將可愛與獵奇同時揉雜在一起，視覺上可說是非常衝擊。
《NOWnews今日新聞》記者也向園區人員詢問，這50條極富特色的毛毯是否為國動本人親捐，不過可惜的是此次物資是以匿名的方式捐贈，無法確認這位愛心人士究竟是誰，此外人員也透露，目前50張毯子都被妥善利用，「每天都有在使用」。
網友回覆「鄰居：？？？？？？」、「遠遠看還以為是什麼歌廳秀還是牛肉場的海報」、「這畫面屬實震撼」、「躺在上面的是toyz的狗嗎」、「⋯看到狗狗貓貓趴在上面的真的可愛到笑」。
其中有網友表示「50條哪夠用，狗狗很愛欸」，粉專小編回應「沒錯～我們還要～～～」，若民眾有意捐贈金錢或各種物資，可以點進此連結索取資訊，該協會也會於網站上公布金流明細供參。（編輯：李惠婷）