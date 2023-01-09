美軍售機動布雷系統　專家：強化防禦力裝備

美國拜登政府於美東時間去年12月28日就「火山陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8,000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。專家認為，布雷系統儘管有誤傷平民的疑慮，但也是面對當前迫切威脅不得不配備的裝備。
記者呂炯昌／台北報導
據了解，在海軍快速布雷艇於2021年底陸續交船前，陸軍也早於2016年就建案尋求能在淺灘地區布置地雷的快速佈雷系統。陸軍曾委請中科院就「陸上機動布雷系統」進行建案評估，中科院人員更曾波蘭的國防展進行多項技術的詢商，考慮引進波蘭生產的「BAOBAB-K」車載布雷系統，這套系統可快速散布600枚戰防雷，能夠有效提高延遲敵軍裝甲部隊的能力。
不過，考量政治風險與獲得期程不確定，最後決定向美採購「火山陸上機動布雷系統」。陸軍代號「九陣專案」編列48億餘元，向美軍購「M136火山車載布雷系統」，並於去年初向美方提出發價書需求信函。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，「火山陸上機動布雷系統」屬於快速布雷，地雷的效期也有限，有時間設定可以自毀，是以輕型車輛殺傷為主，當敵軍要攻擊時，可以快速布雷提升防禦能力，是戰場上應急手段，是現在兩岸緊張局勢不得不配備的裝備。
針對部分人士質疑快速布雷系統散布的戰防有誤傷平民的疑慮，施孝瑋表示，的確有這種疑慮，但是要用上布雷裝備通常是敵軍已到登陸階段，若不進行有效防衛、提升防護能力，要在阻止已是為時已晚。