三重警打錯人還索賠8千！家屬傻眼PO文轟：毫無道歉誠意
新北市三重警分局永福派出所，江姓與翁姓警員去年9月20日晚間9點多，穿著便衣在三重區後竹圍街175巷查緝通緝犯，誤把路人黃男當成目標，雙方進而發生扭打拉扯，過程中，黃男慘遭當街壓制拖行，渾身傷痕累累，直到最後警方才發現抓錯人；不料事後2名警員還對他提告傷害、妨害公務，同時求償8000元，對此，黃男兒子6日透過臉書直呼不敢相信，痛批對方「沒有道歉的誠意」。
編輯中心/綜合報導
據了解，當時2名刑警穿著便衣，埋伏1位有槍砲前科的毒品、竊盜通緝犯，恰好黃男行經附近，員警遂上前盤查，但黃男認為自己沒做虧心事，沒必要說出自己身分，導致雙方發生拉扯衝突，黃男不敵2人，慘遭當街壓制、噴撒辣椒水，全身傷痕累累，直到2警回到所內清查才發現，原來是烏龍一場，趕緊讓黃男離開就醫。
事後2名警員對黃男提告傷害、妨害公務，並索賠8000元眼鏡錢，對此，黃男的兒子前天（6日）在臉書怒控對方毫無道歉誠意，並在文中說到「稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回請求，8000元是2位施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字，對方說得口沫橫飛，而我倒是一臉疑惑、不知所云。你們還有多少伎倆要使出，認真對台灣的某些制度跟人類感到失望，希望不要很多事情都是高高舉起、輕輕放下，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱」。
而三重警分局知悉後，僅低調指出，基於行政中立原則不介入民事私法調解訴訟原則，尊重雙方當事人進行後續民事調解訴訟的訴求與程序。（編輯：陳苾暐）