台北燈會「12米巨兔兔」現身東區！VR兔子洞超逼真先體驗
「2023台灣燈會」即將在2/5到2/19在台北市登場，這也是台灣燈會睽違23年來重回首都台北市舉辦，消息甫宣布就吸引大量話題。繼先前曝光16件燈飾作品後，今（8）日北市府觀傳局再度搶先曝光「光」展區2件最新作品，包含「穿梭‧未來‧兔子洞」及「Hi Hide」，由知名藝術家陳普打造12米高巨兔燈飾在忠孝復興站2號出口亮相，還有VR模擬器還原魔幻「兔子洞」帶來沉浸是體驗。越來越多作品公開亮相，民眾可以陸續期待「2023台灣燈會在台北」現場有多盛大好玩了！
記者汪睿琦/綜合報導
今年台灣燈會內容精彩豐富，除了有超萌週邊陸續開始販售外，燈飾也是話題焦點。今天觀傳局公開忠孝復興站2號出口燈飾，超巨大萌兔兔探頭出來，視覺衝擊感強烈；還有「穿梭‧未來‧兔子洞」 以兔子洞象徵捷運站體通道，大眾運輸系統不只是一個交通工具，而是帶給所有市民充滿想像的未來場景，市民在不同的出入口來回穿梭，通往人生道路不同的發展，為自己美好的未來打拼。
擔任設計重任的藝術家陳普指出，今年台灣燈會的作品對他來說非常有挑戰性，因為場地背景是巨大的大樓，作品太小則會不夠突出。對此陳普運用VR模擬器將整個場域數位化以及精準計算大樓與兔子洞比例，讓民眾更有身歷其境的感受。
而馬路另一邊，藝術家吳麒以活潑可愛的兔子為題，在SOGO忠孝館前方設置大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。調皮的兔子將自己的身體埋藏起來，悄悄張望車水馬龍的東區街道，若民眾走進兔兔的內心世界，便會發現他正在裡面開Party，誠邀路過的民眾駐足與兔兔一起玩樂。
忠孝復興站為整個台灣燈會的起點，今年燈會將在2/5-2/19登場，觀傳局也說明，2/1-2/4除國父紀念館中央展區不開放外，僅光、源、未來展區試營運，歡迎各地民眾來邊逛台灣燈會可愛有創意的燈飾，邊欣賞台北市之美。