遠傳網路門市「18歲成年禮」 加碼送18杯超商拿鐵
迎接新的一年，遠傳為18～20歲的成年人推出「我的門號我做主」特別活動，符合年齡資格申辦指定方案，加碼送18杯大杯熱拿鐵。新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599方案並綁約24個月，可獲得加碼2,400元購物金，等於單月499元，就能享有不降速吃到飽的行動網路。
記者周淑萍/綜合報導
遠傳網路門市從即日起至1/31，只要在遠傳網路門市申辦4G 499 吃到飽，加碼送1,200元購物金；申辦4G 599 不降速吃到飽，加碼送2,400元購物金。年齡為18到20歲的成年人申辦指定資費方案，再送18杯7-11大杯拿鐵。此外，辦門號還可享最夯的iPhone 14 Pro空機驚喜加購價，現貨供應最高現折2,222元；還有Samsung Galaxy S22系列、OPPO Reno8 Pro 5G、ASUS Zenfone9 5G等品牌旗艦手機，驚喜加購價最高可折10,000元。
此外，針對Apple商品還加碼送2000元遠傳幣，即日起至1/31，新申辦或攜碼搭配Apple商品，月付999至1,199元，加碼送2,000遠傳幣；申辦1,399以上方案，送3,000遠傳幣。續約搭配Apple商品，月付999到1,199元，綁約30個月，加碼專案價折價1,500元；1,399以上專案綁約30個月，專案價折價2,000元。
若是沒有換機需求，遠傳網路門市也提供多款3C家電供選擇，包含受年輕人歡迎的AirPods Pro2、SONY PS5、Switch，1/31前搭配指定資費方案，只要0元即可帶回家，新申辦或攜碼最高再送3,000遠傳幣，另外，兒童手錶、清淨機、除濕機、平板電腦，月付399元起享上網吃到飽，線上申辦再加碼贈送全台首展，寒假親子必玩的「BABY SHARK放電趴」展覽門票，不但可和兒童界巨星碰碰狐與鯊魚寶寶面對面跳舞，還有豐富的鯊魚寶寶周邊及多款展場限定商品，4/5前都可以到華山1914文創園區東2C參觀。
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