上班日就變天？北部「厭世飄雨」後回溫 1圖秒懂1週天氣
2023年第1週才放假1天已經夠厭世，明（9）日週一開工又要變天？中央氣象局指出，由於華南雲雨區東移影響，台灣北部、東北部、中南部山區以及離島地區將會有局部短暫雨，尤其北部地區下半天會陸續開始飄雨，請要上班上課的朋友明天記得攜帶雨具出門。氣象局也預估，週二（10）日到週三又有一波東北季風增強，本週氣溫會呈現「先濕涼後回溫」的天氣狀態，直到周四（1/12）氣溫才會回升。好天氣持續到周六（1/14），下週日（1/15）受鋒面通過伴隨冷氣團南下影響，氣溫將大幅驟降，下週預估會是氣溫變化大的一週。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員葉致均表示，明天受華南雲雨區外加東北季風影響，各地雖氣溫稍下降，但最高溫還是有攝氏20度以上。值得注意的是，北部、東北部、中南部山區、離島地區會有局部短暫雨發生，須外出上班、上課的民眾請備妥雨具，千萬別淋雨了。
氣溫方面，東北季風影響將持續到周三，週四到周六開始全台氣溫將明顯回升，週六（14）日最為溫暖，各地高溫可回到攝氏24到27度，僅花東地區偶有零星短暫雨。葉致均表示，這波好天氣將持續到週六，下週日起鋒面通過伴隨冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，北部最低溫來到13-18度、中部13-20度、南部14-22度、東半部15-20度，離島地區最低溫馬祖7-13度，氣溫變化大請當地民眾多加注意保暖。