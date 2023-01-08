國民黨贏下北市立委補選 王鴻薇送吳怡農這「三個字」
北市第三選區立委補選今（4）日舉行投票，國民黨候選人王鴻薇斬獲6萬519票，有驚無險勝過對手民進黨候選人吳怡農的5萬4739票，兩人差距僅3080票，成功接棒台北市長蔣萬安留下的立委缺額。對此，投票後王鴻薇受訪被問到，是否有話對吳怡農說？她也呼籲吳，應本於初心再加油。
記者翁子竣／台北報導
據選委會統計，此次補選選舉人人數共26萬7965人，男性12萬1781人、女性14萬6184人，範圍涵蓋中山區及松山區，包括精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里及安平里等20里。
北市第三選區立委補選自1月8日下午4點起，各投票所投票結束後，隨即轉為開票所進行開票，北市選委會粗估此次投票率約42%。令人意想不到的是，原選情不被外界所看好的吳怡農，卻一路與王鴻薇選票廝殺，直到近最後一刻才分出勝負。
最終經投票結果，王鴻薇拿到6萬519票，打敗吳怡農的5萬4739票，順利為國民黨守下寶貴的立委席次，王鴻薇則在約5點20分自行宣布當選，並發表談話。
開票後王鴻薇被問到，有沒有話想要對吳怡農說？她表示，「我想再加油」，每次選戰尤其一對一，總是會有勝選與敗選者，而吳怡農也承接了很多支持者的期待，對於所有政治人物來講，只要本於初心，那麼再加油。