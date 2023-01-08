王鴻薇6萬519票當選立委　蔣萬安勉勵：繼續為民發聲

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據選委會統計，選舉人人數共26萬7965人，男性12萬1781人、女性14萬6184人，補選範圍涵蓋中山區及松山區，包括精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里及安平里等20里，選委會預估本次補選投票率約42%，自下午4點起進行開票作業。
開票過程中，王鴻薇、吳怡農一路廝殺，兩人差距不到4000票，雙方有來有往，戰局相當激烈。最終，王鴻薇在約下午5點20分，率先吳怡農取得過半票，並前往國民黨台北市黨部，出面自行宣布當選。
到了約5點30分，蔣萬安也特別抵達市黨部現場，與王鴻薇同框感謝支持者相挺。蔣萬安首先向選民致謝，願給王鴻薇機會並相信他，北松山、中山區選民一路提攜、栽培他，未來王鴻薇進入立法院，一定不會辜負鄉親期待，強力監督執政黨、勇於幫人民發聲、持續在基層勤走，為地方鄉親打拚，王也要用更高的視野為人民發聲。
蔣萬安強調，此刻勝選他心情高興，但也要謙虛面對各界指教與不同意見，要把鄉親的期待轉化成未來全力以赴、為民眾解決問題的動力，好好為民眾打拚。蔣萬安更勉勵說，王鴻薇在立法院會戰戰兢兢、如履薄冰為北松山、中山民眾服務。