五月天瑪莎冠佑深情演出！讓20歲少女秒懂「愛情的模樣」

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五月天開場帶來《叫我第一名》、《愛情萬歲》、《香水》等歌，唱畢後阿信表示：「今天晚上是最後一天了，有點捨不得，如果可以的話，希望所有的歌都可以唱慢一倍、慢兩倍，但是該過去的總是會過去，但五月天今天準備很多歌跟大家分享，很多的話想跟大家說！」說完便帶來《星空》、《倉頡》等曲。
五月天唱完《軋車》後跟歌迷尬聊，因為今晚是第8場最終演出，阿信就開玩笑說：「今天你們是拿到非常高的名次！很開心宣布你們拿到第八名，推進半個總決賽了，今天會用『第八名』的心情來招待大家。」
石頭要大家明天上班上課不要憂鬱，「如果打哈欠，問你昨晚去哪？熬夜？打報告？不可能！昨天是去了神奇的地方，五月天的演唱會，所以不是Monday blue，是MayDay blue，跟老闆說我打哈欠我驕傲，因為我去了五月天演唱會，充滿滿滿的能量可以工作！」
演出中場，五月天挑歌迷牌子、開放點歌，粉絲發揮創意無所不用其極，台下句子包含「五月天給我錢」、「我從澎湖來」、「俊傑來了」、「我是你學妹」，結果反被嗆「有人說他是我學妹，我想說關我什麼事」，笑翻全場。
他們選了一位男歌迷，他牌子上寫「選我，我想送給我女兒20歲生日禮物，不選我還我3880」，歌迷再被五月天嗆：「你演唱會聽了三分之二，只有1880！」該歌迷最後點歌《愛情的模樣》，五月天笑說：「你女兒才20歲，就要教她愛情的模樣喔！」該首由瑪莎、冠佑合唱，唱完後瑪莎表示：「一轉頭就互唱『你是誰』，我管你是誰啊…」再度笑翻全場。
「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將在五月天成軍日3月29、31日、4月1、2日於高雄世運主場館續航，屆時場地與表演內容保證更升級，詳情可關注五月天、相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。