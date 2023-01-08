王鴻薇拿6萬519票勝選立委 朱立倫：不會有一絲一毫自滿
北市第三選區（中山、北松山區）立委補選今（8）日進行投票，國民黨候選人王鴻薇拿下6萬519票，勝過對手民進黨候選人吳怡農的5萬4739票，順利為國民黨守下立委席次。對此，國民黨主席朱立倫稍早在臉書發文強調，不會有一絲一毫自滿，並呼籲選民接下來南投立委補選，繼續支持國民黨推出的候選人林明溱。
記者翁子竣／台北報導
台北市長蔣萬安於2022大選期間，宣布請辭北市第三選區立委職務，補選則訂於1月8日起舉行，並自下午4點起開票。令人意外的是，王鴻薇、吳怡農票數一路拉鋸，戰況相當膠著；最後，王鴻薇斬獲6萬519票，有驚無險勝過對手吳怡農的5萬4739票，成功接棒蔣萬安。
朱立倫稍早也在臉書發文，恭喜王鴻薇順利當選，除感謝所有中山、北松山選民用行動出門投票，也向所有協助立委補選的同志、志工，包括蔣萬安、前總統馬英九、新北市長侯友宜、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕等人表達謝意。
朱立倫表示，國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選。朱立倫強調，「我們不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人」，接下來還有3月4日南投立委補選延長賽，籲選民繼續支持國民黨、支持林明溱，為南投繼續打拚。