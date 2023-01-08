勉吳怡農　何志偉：台灣很快有需要你的地方

台北市第三選區立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農以5000多票差距惜敗，對此同黨立委何志偉向吳怡農說聲「辛苦了」，在原本艱困選區，又是台北市長蔣萬安的本命區，選情原本就是倍感壓力，對於有人稱他是「佛系選舉」，何志偉則反駁，吳是希望把正向面展現出來，同時也是代表他為人的謙遜，「辛苦了，好好休息，台灣絕對很快就有需要你的地方。」
記者陳威叡／台北報導
何志偉說，面對這次的立委補選，他要向吳怡農說一聲「辛苦了」，在原本就是艱困的選區，而且又是台北市長蔣萬安的本命區，選情原本就是倍感壓力。而在選舉過程中，有些人稱他是「佛系選舉」，但他認為吳怡農是要把最好的正向面展現出來，同時也是代表他為人的謙遜，「辛苦了，好好休息一下，台灣絕對很快就有需要你的地方。」
此外何志偉說，對於民進黨做得好的地方，自己一定是大聲鼓舞，但是如果有做不好的地方，也不會讓國民黨先批評，強調自己先點破，因為反省是會有力量的。每一次的選舉，選民都會給予不少啟示，從九合一選舉過後，民眾確實有給民進黨很大的教訓，因此對於事情的檢討來說，絕對不能只是流於形式的而已，是要讓民眾真正有感，才是負責任的政府。
何志偉以發放現金為例，自己是第一個提出討論的，去年超徵稅收中的1800億元，扣除預留400億來應付不時之需，其餘1400億元與民眾共享經濟成果。在這樣的情況下，可以說是讓民眾有感，也維持一個國家必須運作的「救命錢」，強調反省就是力量。