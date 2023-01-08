綠營茶壺內風暴？賴清德台中辦政見會　大家卻在問黃國書

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特別的是，有3位黨員發言時，要求明年立委選舉，民進黨在該區禮讓現任無黨籍立委黃國書。一位黨員指出，民進黨不要整天罵人，應該學學新北市長侯友宜的優點，講話不得罪人，多稱讚對手和同黨競爭者，才能獲得中間選民的好感。之後有人接著說，像黃國書就可以拿到中間選民的票，「若不禮讓黃國書，這區一定會輸！」在場者熱烈鼓掌。
有黨員說「市長選舉時黃國書很拚命，年輕的事情，過去就過去了」、「給黃國書再一次機會，綠營不能掉任何一席，這席一定要禮讓」，還有人直接問「報紙寫中西東南區立委會禮讓黃國書，賴副總統能否給我們清楚的答覆？」但賴清德接下來在長達半小時的說明中，並未回覆此事。
黃國書事後接受《NOWnews》記者電訪時表示，這次國民黨候選人來勢洶洶，無論總統或是立委選舉都將是一番硬戰，對於多位支持者發言力挺，他非常感激，自己雖已非民進黨籍，但仍是現任立委，有必要為綠營守住這一席，至於人選「不一定是我，現在最重要的是泛綠能贏」。
台中市8名現任立委除了黃國書，藍綠席次為2比5，7人都有意願連任。但第一位宣佈賴清德今（8日）晚將到台中市南區醒修宮舉辦政見發表會的人，卻是該選區無黨籍立委黃國書，民進黨立法院副院長蔡其昌也於第一時間在黃國書臉書喊加油。由於政見會選址一事太過巧合，外界很難不做聯想。
黃國書前年10月因年輕時的「線民事件」被揭發，主動宣布「三退」（退出民進黨、退出黨團運作、本屆任滿不再尋求連任），該選區老將新人不分藍綠躍躍欲試，想取而代之。但去年市長選舉時，黃國書賣力輔選原本同屬新潮流的蔡其昌，幾乎到了無役不與的地步，外界傳聞在總統蔡英文出面化解下，黃國書與新系大老利錦祥的關係已破冰，就算不回民進黨，也可望獲得禮讓、再度參選。
一向外弛內張的台中綠營各派系關係，因此變得緊張。臉書粉絲頁「鹿大 時事放送」更嗆明「民主不該有爪耙子、民進黨不是沒人才」，批評「賴清德這種與爪耙仔的拋政治媚眼行為極度不可取」，要求綠營辦初選。並點名深耕已久的市議員江肇國、剛連任的黃守達、放棄連任的陳世凱、不畏地方勢力挺身而出的前交通局長王義川。綠營一場茶壺裡的風暴正在蘊釀中。
至於藍營，被討論最多的人選，是上次挑戰立委選舉失利的市議員李中，以及連續兩次選舉第一高票、具年輕優勢的市議員羅廷瑋。