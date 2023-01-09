高球／18歲少女上演頂尖對決 日本美少女拉尾盤封后

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櫻井表示，這是她首度來台參賽的第一個冠軍，很開心拿到這個冠軍，未來在日本先打幾年比賽，希望能再去美國，在此之前來台參賽磨練；她說，第10洞五桿洞第二桿打上果嶺，一記9呎推桿獵下老鷹，讓自己在前九洞結束反被吳佳晏超前一桿後，再度取得領先一桿，是追求勝利關鍵之一；其後第17洞以15呎小鳥推桿，取得兩桿領先差距，奠定勝利之基。
泰國的娜恩斯康（Nanthikarn RAKSACHAT）也打出67桿，三回合211桿，名列第三收場。
旅日好手盧曉晴推桿特佳，26推，抓下七鳥一柏忌，打出全場最低桿66桿，以三回合總桿214桿，與打出71桿的蔡佩穎及打出70桿的彭婕 ，三人並列第四名。
賽前櫻井心那以領先吳佳晏兩桿與吳佳晏及蔡佩穎，在最後一組領先組出發，首次來台參加比賽的櫻井心那不但展現好球技，也有極強的心臟與抗壓力；吳佳晏在後緊追，前九洞抓下四鳥後，曾取得領先一桿，其後兩人互有超前，第15洞結束，兩人還是平手，第16洞吳佳晏開球偏左，切球不易，吞下柏忌，櫻井再取得領先一桿後，又在第17洞抓下小鳥，形成領先兩桿的局面，最後一洞兩人都打帕收場，櫻井收下冠軍，吳佳晏沒有機會在最後一洞追平，以兩桿之差居亞。
櫻井去年開始打日次巡賽，就拿下2022年日次巡賽獎金后，贏得五冠，不但打破此巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格，目標是拿下一冠。
而居亞的吳佳晏表示，其實這三天的狀況都不是很好，長桿與推桿還有不足之處，比賽結束後要調整揮桿動作；她說，連續三天都跟櫻井同組競技，她是一位很好的選手，從她身上學到很多，例如她不但判斷力很好，並可以在有人緊追在後時，還能冷靜地照自己的節奏與意思打比賽，尤其也很敢拼。
打出單日最低桿的旅日好手盧曉晴指出，自己的鐵桿與推桿都很好，製造了很多抓鳥機會，也確實把握住抓下不少小鳥，「對結果超級滿意啦！」