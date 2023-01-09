中國宣布在台灣周邊軍演　解放軍：反擊外部勢力

中國8日突然宣布在台灣周邊海空域軍演，重點在演練對陸打擊、對海突擊等內容，檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。有媒體報導指稱，當天晚間疑似有大批軍機在我方南、北空域進行大量侵擾，為此全台空軍基地在空偵巡及地面警戒機，紛紛緊急升空攔截驅離。
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解放軍東部戰區微博發文引述東部戰區新聞發言人施毅表示，1月8日，解放軍東部戰區位台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，施毅叫囂：「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」。
美國總統拜登（Joe Biden）上月簽署《2023財政年度國防授權法案》，隨後，解放軍東部戰區於12月25日於台灣周邊進行「諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練」，並刻意釋出一張空中眺望中央山脈的照片，表明是針對美台「升級勾連挑釁」而來。
根據中時新聞網報導，8日晚間台灣西部各空軍基地氣氛異常緊張，從北到南，各基地戰機接連緊急起飛，架次比平常多出，狀況就如去年中國軍演般，不少住在基地周遭民眾都嗅到一絲不尋常的氣氛，直到解放軍東部戰區在官網貼文，才知道原因又是中國進行軍演。
新聞來源為Newtalk新聞