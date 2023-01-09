台積電領軍！台股早盤漲逾230點 半導體、IC設計紅通通
美股上週五（6日）四大指數反彈走高，其中道瓊漲逾2%、費半漲4%以上。受到美股激勵，台北股市今（9）日在電金點火下開高走高，早盤一度漲超過230點，來到14609點附近，漲幅1.6%。而台版晶片法案通過，今日半導體、IC設計族群紅通通，台積電早盤漲14.5元，來到473元，漲幅3%以上。其他，聯發科、聯電、晶心科、信驊、笙泉、鈺創表現不俗。
記者許家禎／台北報導
美國去年12月非農就業數據超預期，不過薪資成長訊號降溫，美股四大指數走高，其中道瓊指數大漲700.53點，或2.13%，收33630.61點；那斯達克指數大漲264.05點，或2.56%，收10569.29點；標普500指數大漲86.98點，或2.28%，收3895.08點；費城半導體指數大漲117.58點，或4.67%，收2636.10點。
美股反彈，台北股市也跟著走高，再加上台版晶片法案通過，今日開盤上演慶祝行情，早盤一度漲超過230點，來到14609點附近，漲幅1.6%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲14.5元，來到473元，漲幅3%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲2%，來到43.55元。世界先進與力積電漲0.6%左右。
今日半導體、IC設計族群紅通通，矽力-KY漲6%，晶心科、信驊、笙泉、鈺創、創意、力智、采鈺漲3到5%，祥碩、統懋、智原、天鈺漲2%以上。其他重要電子股，如聯發科漲1%多，來到673元。鴻海、南亞科、華碩、緯創、台達電漲1%上下，國巨表現亮眼，漲超過3%，日月光漲幅也有2%以上。
不過友達與群創不漲反跌。至於航運三雄賣壓沉重，長榮、萬海、陽明跌0.6%到1多。至於觀光族群表現佳，華航、長榮航漲1%以上。晶華漲2.5%、雄獅漲1%左右。另外，金融股也點火助攻大盤，群益證、玉山金、兆豐金、合庫金、台新金、臺企銀、富邦金、第一金漲1到2%多。