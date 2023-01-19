搶救浪浪4／缺經費、獸醫、動保員　公立收容所爆籠嚴重

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曾幾何時，公家動保單位的形象變得如此令人「聞風喪膽」，不過回想過往案例，被民意高度關注的公立收容所，無論是出於資源有限，或者是真的成效不佳而捅出的「動保醜聞」，都讓民眾對他們的印象大打折扣，而如此導致的結果，就是公立單位人力匱乏的現況，各縣市無論是照顧員、獸醫還是捕犬隊，都不乏出現缺工的狀況。
「我們的流浪動物收容中心一直招不到獸醫，而我們的防治所獸醫正編應有7位，可是目前只有4位，現在是調派其中一位去兼任收容所的獸醫工作。」澎湖縣家畜疾病防治所的動物保護檢查員吳少峰透露，儘管收容狗量年年「爆籠」，卻始終招不到專職的獸醫人力。
除了澎湖縣的極端案例之外，根據2022年10月農委會「各縣市動物保護業務人力統計表」，其中8個縣市都只有1位專職獸醫，而以《動物收容處所設置組織準則》中，每一百隻動物置獸醫一人以上的規定，桃園市、澎湖縣、新竹市和宜蘭市都須補進兼職人力，才能符合準則規定。
而在動物保護調查員的部分，根據2021年農委會公告通報動保案件超過15萬件，但是全國動保護員卻只有167位，儘管今年增長到197位，換算下來每位的業務量能仍高達761件，其中新竹縣更是僅有兩名兼職人力。
「一般臨床獸醫的薪資都比公務員更高，加上進入公家單位會面臨很多壓力，才會導致各縣市招不到獸醫師。」台灣防止虐待動物協會(TSPCA)執行長姜怡如解釋。林珮如也分享，「我們的獸醫師考試進來要綁3年，有些人也會因此降低意願。」
而在缺工問題上，也會導致「先求有再求好」的負面狀況。姜怡如表示，「公立收容所人力短缺或者流動率很大，即使發生違反準則的狀況，有些地方就會睜一隻眼閉一隻眼，或是用教育訓練代替懲處。」這也會導致所內的負能量循環。
與此同時，民間收容所要建立正面形象就相對容易，不過近年來有部分違法的民間狗場遭踢爆，濫用民眾愛心捐款，卻沒有盡到犬隻的照護職責，甚至有案例發現狗場內「同類相食」的可怕情況。
然而，依現行《動物保護法》規範，民間收容犬隻無論數量多寡，都定義為飼主責任，或是在部分縣市被定調為大量飼養戶，無須任何申請機制或管理規範，僅有在不當飼養，或造成動物嚴重受傷或死亡的狀態下，才能根據《動保法》第25條和第30條開罰。
農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁表示，「大量飼養本就會增加不當風險，因此要求地方政府必須清點轄內的民間飼養場所，同時不定期觀察飼養場的管理狀況。」不過有多數狗場地點隱密，甚至不開放民眾參觀，難以掌握實際的飼養狀況，TSPCA姜怡如也表示，「這些問題其實中央政府也都瞭解，所以農委會有開始討論，要將民間狗場納入《動保法》。」
不過如此一來，問題又會再回到地方政府有限的行政量能上，因為一旦納管後發現違法案例，民間狗場經輔導後如難以改善，收容狗量則需沒入公立收容所內，又會引發「爆籠」問題越演越烈。
近年來，也有越來越多的民眾和動保團體注意到這類問題，要求中央提出民間狗場的退場機制，以及相關規範罰則，不過動保議題牽一髮而動全身，仍須站在保障動物福利的立場思考問題，否則倉促的修法通過，就可能像當初「零撲殺」政策一般，引發一連串棘手的爭議，最終落難的仍是無辜的狗狗。