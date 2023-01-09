返鄉潮擠爆！中國40天春運啟動 首日旅客逾3473萬人次
中國近期新冠肺炎疫情再度升溫，官方卻在此時全面解封，1月7日起展開為期40天的春運，這場號稱「地表最大人口移動」，第一天全國鐵路、道路、水路、民航估計就發送了3473.6萬人次，是2021年春運以來最高值，比去年同期增加38.9％。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
中國交通運輸部副部長徐成光受訪時表示，今年春運人流創下近年來的高峰，恰好又碰上了疫情高峰，是不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。目前中國醫療量能緊繃、求診不易，為了避免返鄉的家人將病毒傳染給小孩，不少人搶購防護面罩。中國電商「京東新百貨」數據顯示，過去一個星期以來，兒童防護面罩銷售量比去年同期成長35倍，嬰兒防護面罩則增長32倍，搶購潮仍在持續中。
由於大批民眾是在疫情3年以來首次返鄉，導致火車票一票難求，不少熱門線路的火車票已經售罄。此外，航班需求增加也明顯增加。中國民航局數據顯示，春運期間每天客運航班1萬1000班，從訂票情況來看，北京至三亞、上海至北京、北京至海口、深圳至昆明等航線相當熱門，以除夕前夕來說，北京飛三亞的單程機票價格目前已經漲到超過人民幣3000元（約13200台幣）。