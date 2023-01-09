雲林以南空品糟透了！彭啟明分享驚人衛星圖：別忘戴口罩
今（9）日受華南雲系東移影響，各地雲量雖偏多有零星陣雨，輻射冷卻作用反不太明顯，全台各地氣溫都明顯回溫，讓不少民眾「天氣變好」的感覺。不過，氣象達人彭啟明在臉書提醒出門上班的民眾，來自境外移入的空氣污染物仍未散去，更分享衛星雲圖畫面，台灣西北部明顯有一大坨黃色物體飄在上空，甚至整個東亞都被籠罩住，請高敏感族群外出務必要小心做好保護措施。環保署也提醒，今日雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區空氣品質指標（AQI）都達到「紅色警示」等級，代表所有族群應減少在戶外活動；北部、中部地區、湖口、竹東地區、金門地區則是「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
記者汪睿琦/綜合報導
彭啟明表示，今明兩天仍會受到華南雲系影響，各地雲量偏多，還會有零星陣雨發生。直至週四到週六吹起明顯的東南到偏南風，全台都將明顯回暖，北部高溫也可來到攝氏25-26度。預估下週日（1/15）又會有一波強冷空氣南下，中部以北地區都有短暫陣雨的機會，溫度同時也會下滑，由前一天溫暖到有點熱的天氣，迅速轉為濕冷，對中不以北地區民眾感受上來說變化很大，需要特別留意天氣轉變。預估這波冷空氣影響最明顯的時間落於下週一、週二（1/16~1/17）。至於會不會達到寒流等級？目前模式預報強度落於「強烈大陸冷氣團」上下，是否能達到寒流等級還要再觀察幾天。
中央氣象局指出，這週全台天氣會有三階段變化，今起到週三東北季風增強，各地低溫降至攝氏17到19度，週四到週六則有一波明顯回暖，高溫可達攝氏25到26度，不過下週日起冷起團南下，中部以北地區低溫直接下探攝氏13到14度，南部及花東地區低溫也只有攝氏16到18度，感受上會明顯轉冷，請民眾記得要適時添加衣物保暖。
這週天氣相對穩定些，民眾需特別注意的是前天隨著乾冷空氣南下的境外污染物。彭啟明提醒，這兩天海峽風速減弱、有背風渦漩影響，西半部空氣品質都不太好，尤其是中南部更是達到紅害等級，建議盡量減少外出以免受到影響。
另外，今天、週三到週六都是弱風的環境，除了本地污染物容易累積，也有一些中國沿岸的污染物會被背風渦漩帶進西半部，空氣品質普遍都不佳，週四到週六污染物濃度較高的區域會隨著南風的分量增加往西北部移動，南部可能逐漸好轉，但北部就需要留意了。