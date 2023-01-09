星宇開航北美倒數　張國煒駕第二架A350-900抵台

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星宇航空A350-900的頭等艙及商務艙為全台唯一配置個人拉門，享有獨立空間；且配備零重力（Zero G）模式的座椅，提供旅人自然放鬆的角度，減低腰背部的壓力，舒緩旅途的疲勞。A350-900共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位。
客艙設計由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板，打造兼具奢華精緻及舒適如家的客艙空間。客艙情境燈光不僅可依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明，將五感體驗再升級。
此外，A350-900全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備。A350-900也同時提供Galactic Wi-Fi 機上無線網路服務，即使在空中也能與世界零時差接軌。
機隊方面，星宇航空按規劃穩步擴張，目前共有13架A321neo、4架A330neo與2架A350-900，總機隊數量達19架。A350-900新機規劃於春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在國人旅遊旺季放大航班運能，讓國人再次與世界緊密連結。此外，星宇航空規劃於4月正式開航美國洛杉磯，帶著來自台灣的精緻服務與在地文化飛越太平洋，為更多旅客提供精緻的質感飛行享受。