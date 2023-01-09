畢業餐會？蘇貞昌：用尾牙聚餐感謝辛苦同仁

行政院長蘇貞昌日前連日宴請部會首長與第一線同仁，引發外界聯想是「畢業餐會」，對此蘇貞昌今（9）日受訪說，年終歲尾不只政府，民間也都是用尾牙聚餐來感謝、來肯定同仁，政府也一樣，藉由這樣的聚餐來感謝1年來辛苦的同仁，一方面肯定、感謝，一方面叮嚀在新年期間，仍然要堅守崗位，做好各項工作來為國利民。
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌日前大動作宴請部會首長與第一線同仁，引發外界聯想，蘇貞昌表示，年終歲尾不只政府，民間也都一直用尾牙聚餐來感謝、來肯定同仁，政府也一樣，藉由這樣的聚餐來感謝1年來防疫英雄、防止非洲豬瘟入侵的工作人員、電線電纜下地、種樹的工程人員，還有招商引資的幹部，以及辦理「班班有冷氣」、「校校會發電」、「生生用平板」、營養午餐的辛苦同仁。
蘇貞昌表示，這一方面是肯定、感謝，一方面也是叮嚀同仁們，在新年期間，仍然要堅守崗位，做好各項工作來為國利民。
對於現在恐怕將舉債普發現金，蘇貞昌說，對於超乎預期的稅收，政府一方面要有遠見來規劃怎麼樣在疫後強韌經濟，一方面要讓全民共享經濟的成果。在總統蔡英文主持的國安會議上，已經明白裁示，這1800億元除了預留因應不時之需外，還要全民共享，而且請行政院規劃，適時地向外界公布，所有的作業都是這樣一步一步來。
蘇貞昌說，至於有超乎預期的稅收，要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以來預先規劃關於財務的運用，後來再來整個回補，不會增加債務。