第4戰要繼續贏！林明溱臉書首發聲：老身不怕苦

台北市立委補選王鴻薇勝出，國民黨士氣如虹，高喊接下來第4戰南投立委補選也要贏！被徵召的林明溱，縣長卸任半個月後首度在臉書發聲，強調這次補選是南投人關鍵一役，「老將承擔守下一席的責任，老身不怕苦、不怕為您打拼」，他透露網路並非自己擅長的領域，眼尖的支持者也發現，他的臉書仍沿用「南投縣長‧林明溱」，建議盡快更名。
記者顏幸如／南投報導
林明溱臉書粉絲頁上次發文是上月25日、將南投縣長寶座交棒許淑華那天，宣佈自己「掌聲響起，下台一鞠躬」，表示要退休含飴弄孫，之後歷經國民黨提名過程戲劇性變化，林明溱接受徵召、開始走訪基層。昨晚王鴻薇勝選後，國民黨自九合一大選、嘉義市長延選、台北市立委補選連勝3局，支持者士氣如虹，紛紛大喊「第4戰要繼續贏！」林明溱終於在擁有5.1萬粉絲的臉書再度發聲。
林明溱恭喜國民黨再下一城，也提醒王鴻薇這是壓力的開始，他提及過去自己一直和南投站在ㄧ起，這次補選是南投人關鍵的一役，必須熟門熟路延續建設，支持許淑華宜居城市、持續推動觀光首都。在中央民進黨完全執政下，「老將承擔守下一席的責任，老身不怕苦、不怕為您打拼」。
71歲的林明溱強調，網路不是他擅長的領域，「要請各路好友多多幫忙」，支持者熱烈留言「一定回老家投您一票」、「過去南投有您溱好，未來南投有您更好」、也有人提醒他，臉書名字該改為「南投縣第二選區立委候選人-林明溱」。
南投縣立委補選將在3月4日舉行，相較林明溱競選班底尚未正式整隊，民進黨徵召的蔡培慧則是從容打空戰，每天行程滿滿，會勘、辦講座、參與中辦執行長任內爭取的建設完工，強調「鄉親大小事都在我心中、行動才能帶來改變」。昨天她在臉書po出以衛生紙充當小圍兜、皺眉夾小菜畫面，「在思考怎麼吃才不會弄髒襯衫」，粉絲很有默契的回應：「筷子和湯匙一起用！如同輔選時向民眾拉票，千萬不要再漏掉掌握關鍵票源的村里長」，提醒她要小心應戰，蔡培慧俐落回「巷子內」3字。