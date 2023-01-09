高雄春天藝術節來了！35檔精彩節目首波1/10開賣
邁入第14年的「高雄春天藝術節」歷時一年以上時間籌辦，今年推出節目總檔數近35檔、超過70場次，除了台灣在地團隊外，更久違見到來自日、韓、英、德、瑞典、澳、加拿大、拉托維亞等來自國際間的表演工作者紛紛再來到高雄演出，讓表演藝術可以接續回到疫情前的開敞流動。1/10星期二中午十二點整首波節目正式啟售。
記者陳美嘉／高雄報導
新的一年就用精彩演出串起你我的線！除了高市交、高市國兩個樂團自製名家音樂節目與自製歌劇外，還有兩齣精心製作的親子音樂會高市國4/8-9《太空喵C3341的奇幻冒險》、高市交6/18《魔法阿媽：豆豆的夏天》提供給疫情期間種種受限的孩子們一個外出自在玩藝的時光；也仍舊保有觀眾喜愛、活力四射的春藝小劇場及無數癡心戲迷所期待的年度歌仔戲聯演；今年仍是春藝合作夥伴的衛武營國家藝術文化中心亦精心籌辦了多齣國際節目，一起共襄藝術盛會呈現給觀眾更多樣化的選擇。
1/10首波開賣節目有：由高雄市交響樂團主要演出3/4-5《史瑞克2》草地音樂會、3/11-12《影．響 台灣II》台灣電影100年100部草地音樂會、3/18《雅歌幻影》曹雅雯&高雄市國樂團、4/8《琴狂卡汀》角野隼斗＆高市交、4/29《梁祝琴緣》雙城樂會、5/6-7《鏢客-Defender》豫劇團x高市國、高市國親子音樂會、四檔小劇場節目及去年底已開賣當代傳奇劇場《女神。西王母》與衛武營各節目等。
啟售後至2/8部分節目享早鳥七五折優惠(最低票價不折扣/草地音樂會4張九折)，更多早鳥、套票資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。