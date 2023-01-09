三星入門新機A14開賣！7千有找再加送旅充 大搶紅包財
三星Galaxy A系列以高性價比搶攻市場，趕在農曆年前，台灣三星今(9)日宣布再推新機Galaxy A14 5G，延續上一代的大螢幕大電量，配置6.6吋螢幕、5,000萬畫素主鏡頭和5,000mAh高電量，售價6990元起，萬元不到的親民價格，滿足入門級5G智慧型手機的市場需求，推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅三色，4+64GB售價分別為NT$6,990，4+128GB售價 NT$7,990，預計與全球同步於1月下旬起開賣，且3/31前購機加贈15W Type C快充通用型旅充頭及YouTube Premium免費試用2個月。
記者周淑萍/綜合報導
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「根據市場調查報告顯示，2022年11月台灣智慧型手機熱銷排行中，即有5支A系列打入前20；且去年9月上市的Galaxy A13 5G至今仍蟬聯萬元以下單機銷售冠軍，不僅如此，截至去年11月，三星於NT$4,999到NT$9,999台灣手機市場價格帶之銷售量不僅較前年同期成長，占比更直逼五成。」
Galaxy A14 5G搭載6.6吋V極限全螢幕，支援90Hz螢幕更新頻率，搭配杜比環繞音效，同時支援RAM Plus功能，透過虛擬記憶體擴充技術，讓操作應用程式時更順暢無阻不卡頓，相機的部分具備5,000萬畫素主鏡頭，搭配夜間模式，另有，200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，前鏡頭升級為1300萬畫素，還可擴充最高1TB Micro SD記憶卡。採用8核心處理器、5,000mAh超強電量，並支援15W閃電快充功能。