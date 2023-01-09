柯震東拍戲出意外！遭無人機炸傷「嚴重破相」經紀人證實
Netflix奇幻台劇《乩身》改編自同名暢銷小說，找來柯震東擔任男主角；不料，近日柯震東在拍攝時不幸遭到無人機炸傷，臉部受傷進行治療，目前主演戲份全數暫停拍攝。柯震東經紀人回應：「意外造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。」
記者黃雅琪/綜合報導
根據《聯合報》報導，由柯震東主演的新戲《乩身》，近日在拍攝一場動作戲時，貼近柯震東臉部拍攝特寫的無人機，突然間爆炸墜毀在地上，噴出許多碎片導致柯震東臉部被劃傷，緊急送往醫院縫合30針治療。對此，柯震東經紀人也證實消息：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，後續工作會與團隊開會討論。」
而《乩身》劇組則表示：「對於前幾日柯震東在拍攝《乩身》時，因無人機事故發生了意外傷到臉並有縫針，劇組感到相當的遺憾以及抱歉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因。」同時提到，「柯震東的部分會先暫停拍攝，希望他可以有完整的時間休息與完全康復，等到完全康復後才會復工拍攝。」