開年最大漲點！台股終場勁揚378點 台積電狂飆22.5元
美股上週五（6日）4大指數反彈走高，其中，道瓊狂飆700點，為開年首週迎來好彩頭。台北股市今（9）日終場勁揚378.87點，收在14752.21點，漲幅2.64％，成交金額新台幣2219.99億元，不僅以最高點作收，還是開年最大漲點。權值王台積電終場狂飆22.5元，來到481元，漲幅4.91％，其他電子股也回神，其中半導體、IC設計族群更是紅通通。今日盤面焦點非金融股莫屬，觀光族群同樣表現不俗。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數6日勁揚700.53點，或2.13%，收33630.61點；那斯達克指數大漲264.05點，或2.56%，收10569.29點；標普500指數上漲86.98點，或2.28%，收3895.08點；費城半導體指數上揚117.58點，或4.67%，收2636.10點。
受到美股反彈激勵，台北股市今日開高走高，再加上台版晶片法案通過，今日開盤上演慶祝行情，終場強漲378.87點，收在14752.21點，以最高點作收，漲幅2.64％，成交金額新台幣2219.99億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電領軍收今高，終場勁揚22.5元，來到481元，漲幅4.91％。晶圓二哥聯電大漲4.95％，收在44.5元，世界先進與力積電上漲2%左右。
其他重要電子股，如聯發科漲2.27%多，來到675元。鴻海、南亞科、華碩、緯創、台達電漲0.7％至4%左右，國巨表現亮眼，漲超過5%，日月光漲幅也有4%以上。今日半導體、IC設計族群也紅通通，矽力-KY、晶心科開盤後不久，直奔漲停，信驊、鈺創、創意、力智、采鈺、祥碩、統懋、智原、天鈺漲0.8到6%。
此外，金融股表現不俗，群益證、玉山金、兆豐金、合庫金、台新金、臺企銀、富邦金、第一金漲1到4%多。觀光族群也亮眼，華航、長榮航漲0.2%以上，晶華、雄獅漲1至4%左右。至於航運三雄賣壓沉重，長榮、萬海、陽明跌0.3%到2.5多。