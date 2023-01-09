中共軍演57架次共機圍台！國防部：有能力確保國家安全
中共昨日宣布在台灣周邊軍演，聲稱是堅決反擊外部勢力及台獨分裂等挑釁行徑。國防部今（9）日表示，偵獲57架次、船艦4艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用聯合情監偵系統，對台海及週邊情勢，都能完全掌握、適切應處，有能力、有決心、有信心確保國家安全。
記者呂炯昌／台北報導
中共解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅昨日深夜23時指出，中國人民解放軍東部戰區，8日在台灣周邊海空域組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、「台獨」分裂勢力勾連挑釁行徑。
國防部表示，迄今日0600時止，偵獲共機57架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域28架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。
國防部表示，國軍近期偵獲多批共機、共艦，持續在台海周邊活動，部分共機並逾越海峽中線。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，並在戰備背景下戮力訓練，以不升高衝突、不挑起爭端為原則，堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由防線。
國防部強調，共軍以莫須有指控，採取不理性挑釁行動，已嚴重破壞台海及區域和平穩定。國軍運用聯合情監偵系統，對台海及週邊情勢，都能完全掌握、適切應處，有能力、有決心、有信心確保國家安全。