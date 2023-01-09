馬雲現身曼谷小吃攤　與泰國富豪大啖美食

阿里巴巴集團創辦人馬雲在2014年10月富比世（Forbes）中國富豪榜中首度摘冠，原本活躍於商界，分享白手起家創業並致富的故事。然而受到中共監管控制超過兩年，馬雲行事作風轉趨低調，但在今年1月6日，馬雲與曼谷街頭小吃餐廳「痣姐熱炒」老闆娘素平亞（Supinya Junsuta）的合影照被上傳到店家的社群平台，讓外界間接得知目前他仍安康健在。
記者賴正琳／綜合報導
馬雲在2020年10月24日公然抨擊中國政府，而受到關切。據悉，當時馬雲在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，對於金融管理制度提出批評，直言中國金融當鋪思想嚴重，銀行的抵押當鋪思想不可能支持未來30年世界發展對金融的需求。「中國的金融和其他剛成長起來的發展中國家一樣，在金融業我們是青春少年，還沒有成熟的生態系統。」他直白坦率的言論讓政府忌憚，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等單位在2020年11月2日約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟和總裁胡曉明。馬雲至此消失在中國媒體視野，和家人展開全球奔走的渡假人生，他曾被揭露在日本定居長達六個月，也有現蹤在美國和以色列。
如今，他的蹤影多次受到泰國官方媒體和社群平台報導，其中有觀看泰拳的照片。這次則是前往泰國米其林一星的小吃攤享用美食，泰國媒體指出陪伴用餐的人是泰國卜蜂集團董事長謝吉人。其實這間熱炒店遠近馳名，曾登上Netflix的世界小吃系列，戴著護目鏡下廚的痣姐是該店的活招牌，是泰國唯一一間有米其林星級的路邊攤。由於客人蜂擁而至，痣姐一度想將米其林星星還給米其林，「因為來店裡拍照而不是認真享用美食的人太多了。」直率的發言讓她更圈粉無數。