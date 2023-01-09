以為被嘲笑！屏東3惡煞尾隨闖宿舍　活活打死越南籍移工

文德女中停招！雙聯學位救不回　周泠霓、文譽橋都是校友

▲以天主教理念創校57年，文德女中不敵少子化衝擊今被教育局證實今年度將停止招生。（圖／取自文德女中臉書粉絲團）
▲以天主教理念創校57年，文德女中不敵少子化衝擊今被教育局證實今年度將停止招生。（圖／取自文德女中臉書粉絲團）

記者汪睿琦/綜合報導

又一天主教私立學校撐不住了！近年台灣社會深受少子化衝擊，許多高中職也紛紛撐不下去選擇停招。位於台北市內湖區的知名私立天主教文德女子中學，今（9）日傳出北市教育局證實已收到校方的停招計畫。回顧文德女中創校57年歷史，秉持天主教理念辦學，具備傳統美德的同時也不忘與國際接軌，在111學年度首推雙連國際學位班，培育學子高中3年取得台灣及美國的畢業證書。沒想到連雙聯學位招牌也救不回大環境影響，成為繼方濟中學後第5家北市停招私校。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在文德的教育體系下培育出不少傑出校友，像是2017年曾經獲選「國際妙齡小姐選拔」季軍的周泠霓（Linnie Chou）、國際認證健康管理師文譽橋Rita，在各個領域綻放異彩，畢業至今也時常回母校分享經驗，讓學妹們接軌職場。

文德女中於民國55年由天主教耶穌聖嬰方濟修女會所創辦，歷經李默先校長、黃瑞霞校長 、程淑貞等歷任校長經營，一直秉持以愛為中心的辦學理念。以「宣文崇德、效賢仰聖，品德第一、學業為重」為校訓。為不淪落人們口中「女校封閉傳統」刻板印象，文德女中民國111年首推雙連國際學位班，培育學子高中3年取得台灣及美國的畢業證書，部分可免學業評估測驗（SAT）、托福測驗，直接申請入學美國大學。

▲傑出校友文譽橋Rita畢業於文德女中，過去幾年也常被校方邀請回來演講，分享經驗給學妹們。（圖／取自Rita Wen臉書）
▲傑出校友文譽橋Rita畢業於文德女中，過去幾年也常被校方邀請回來演講，分享經驗給學妹們。（圖／取自Rita Wen臉書）

少子化衝擊！救不回招生率　北市文德女中擬112學年停招

春節出遊停車小心！消保處稽查停車場2/3違規　1家竟無照

雲林以南空品糟透了！彭啟明分享驚人衛星圖：別忘戴口罩

4大原因必衝冰島！來回4萬有找　達人：還能在東京玩半天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀