文德女中停招！雙聯學位救不回 周泠霓、文譽橋都是校友
又一天主教私立學校撐不住了！近年台灣社會深受少子化衝擊，許多高中職也紛紛撐不下去選擇停招。位於台北市內湖區的知名私立天主教文德女子中學，今（9）日傳出北市教育局證實已收到校方的停招計畫。回顧文德女中創校57年歷史，秉持天主教理念辦學，具備傳統美德的同時也不忘與國際接軌，在111學年度首推雙連國際學位班，培育學子高中3年取得台灣及美國的畢業證書。沒想到連雙聯學位招牌也救不回大環境影響，成為繼方濟中學後第5家北市停招私校。
記者汪睿琦/綜合報導
在文德的教育體系下培育出不少傑出校友，像是2017年曾經獲選「國際妙齡小姐選拔」季軍的周泠霓（Linnie Chou）、國際認證健康管理師文譽橋Rita，在各個領域綻放異彩，畢業至今也時常回母校分享經驗，讓學妹們接軌職場。
文德女中於民國55年由天主教耶穌聖嬰方濟修女會所創辦，歷經李默先校長、黃瑞霞校長 、程淑貞等歷任校長經營，一直秉持以愛為中心的辦學理念。以「宣文崇德、效賢仰聖，品德第一、學業為重」為校訓。為不淪落人們口中「女校封閉傳統」刻板印象，文德女中民國111年首推雙連國際學位班，培育學子高中3年取得台灣及美國的畢業證書，部分可免學業評估測驗（SAT）、托福測驗，直接申請入學美國大學。