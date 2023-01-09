元元遭疑「地表最強小三」　說錯話害他跟老婆吵架

節目《同學來了》週三（11日）晚間9點播出「為什麼我的嘴吐不出象牙！要命！總在關鍵時刻說錯話」，其中元元自認時常講錯話而得罪前輩，「每次去上玉琳哥的節目就想說要學他做效果，他訪問我『最近泡溫泉的對象是誰』？我馬上說『就你啊！你不是都約我去泡，我們已經泡過很多次』，因為我很嚴肅的講，他自己也嚇到，一直叫我幫他澄清，我就不願意。」後來元元再也沒接到該節目的邀請，「因為他跟我說，每次他老婆看到我去上他節目，都會很火大，回去都跟老婆吵架，還說我是地表最強小三。」即使如此，元元還是不認錯，更說這行為很有趣。
記者侯家瑜/綜合報導
黃明志也分享自身經驗，「以前在民歌餐廳當伴奏要帶氣氛，我就說『左掌會刺激右腦，右掌會刺激左腦，所以常鼓掌會防止老人癡呆症』，結果一個酒瓶就丟上來，因為有個80幾歲的媽媽感覺有點那個，但我完全沒注意到。」而他因失言惹出的事還不只一樁，「之前被前輩請去一個活動，我樂隊有很多需求，但他想要賺仲介費就自己包辦，導致表演時有很多問題，但因為他是前輩我們也不敢講什麼，一直到表演結束，我就開始講他壞話說『什麼都要賺，真的賺很多』，突然間，我經紀人不講話走過來我耳朵旁邊說『他兒子是你保安，從頭到尾都在你旁邊』。」
主持人阿Ken自曝曾在主持大型活動時出糗，「我看到葉啟田大哥來唱巨蛋，下面有人舉的牌子上寫一個大大的『田』字，我就說『你看粉絲這麼多，大家給大哥歡呼』，但就覺得歡呼聲沒那麼大聲，結果最後出來的嘉賓是田馥甄，我才知道原來那些人是田馥甄的粉絲。」阿Ken也爆料納豆曾因開玩笑，「陶子姐（陶晶瑩）生小孩，大家在說吉祥話，納豆就說『厲害了，老蚌生珠』，結果陶子姐追著他打，他本來是想開玩笑，沒想到大姐真的生氣，所以開玩笑也是要注意。」